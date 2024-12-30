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南韓政府調查結果曝！客機重飛「與塔台溝通不順」　未卸油衝撞引爆

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音客機昨（29）日上午從泰國曼谷飛往南韓務安，豈料卻疑似因為遭遇鳥擊，導致引擎起火、起落架故障，最後迫降時衝撞跑道尾端圍牆爆炸，造成179人死亡。如今，南韓政府公布初步調查結果，研判機師在重飛時與務安國際機場塔台溝通不順，且失事機型並無燃油洩放功能。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部主掌國內航空安全業務，其航空政策室長朱鐘浣30日在記者會上，針對濟州航空該架班機失事前的復飛過程進行報告，「事故航班的機長29日上午8時59分，曾因為遭遇鳥擊而發佈Mayday求救訊號，隨後試圖復飛。」

南韓國土交通部在記者會上還原事發情景。務安機場塔台在2分鐘前，曾於8時57分針對鳥擊向該架航班進行警告。在經過2分鐘後，機師大喊3次「Mayday」求救訊號，隨後又喊道，「bird strike（鳥擊）、bird strike，立刻進行重飛（復飛，going around）。

▲▼濟州航空7C2216客機事故概要圖。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

▲濟州航空7C2216客機事故概要圖。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

隨後，該架濟州航空客機上午9時從塔台獲准朝跑道19方向降落（08:54獲准朝跑道01方向降落的反方向），因此試圖緊急迫降，9時3分則在起落架裝置（機輪）未能順利拉開的狀況下降落、機腹著地，最後衝撞跑道尾端圍牆爆炸。

南韓國土交通部研判，「根據我方理解，在重飛過程中的某一個瞬間，很可能（失事班機）是在與機場塔台溝通不順暢的狀態下著地。」

另外，南韓國土交通部也表示，該架失事的波音客機並無燃油洩放裝置，且務安國際機場2800公尺長的跑道中，實際能夠運用的長度只有2500公尺。專家也指出，事故當時該架客機的擾流板（Spoiler）也未能順利啟動。

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