起亞虎經理一家3口最後身影曝！魂斷前更新照片：3歲兒子非常興奮

▲韓職起亞虎的公關行銷經理帶著妻小到泰國旅遊，回程卻遇死劫，他們的最後身影讓不少網友看了相當鼻酸。（翻攝自Instagram）

圖文／鏡週刊

濟州航空一架從泰國曼谷飛回韓國全羅南道的班機，昨（29日）上午因降落失敗而撞毀於務安國際機場，全機181人僅有2人生還，其中，韓國職棒「起亞虎」的高姓行銷經理一家三口也因搭上該航班不幸罹難，而在事發前高男才剛在Instagram更新照片。

綜合韓媒報導，韓職起亞虎拿下今年韓國大賽總冠軍，球隊的公關行銷經理高剛仁（音譯），日前帶妻子和年僅3歲的兒子去泰國旅遊慶祝、過耶誕，原本預計今（30日）才要回韓國，昨卻因故提前搭機返國，沒想到竟遇上死劫。

據悉，高男過去曾是職棒記者，因熱愛棒球投入相關工作，昨在他疑似搭上事故班機的消息傳出後，他的親友和工作夥伴都難以置信，發文祈禱能有奇蹟出現，只可惜最終仍確認高男一家三口也未能倖免於難，3歲的兒子更是這次事故中最年幼的罹難者。

高男在個人的Instagram上分享這趟泰國之旅，事發前才剛更新照片，提到這是他們全家第一次的海外旅行，兒子非常興奮。看著一家人開心合影，如今已成了他們留給親友的最後畫面，不少網友看了相當鼻酸，紛紛湧入留言「願他的靈魂安息」、「希望孩子最後的記憶是父母的懷抱」、「希望你們即使在天堂也能和爸爸媽媽永遠在一起…」。

▲網友湧入留言。圖片留言經自動翻譯產生。（翻攝自Instagram）

起亞虎今發文表示，「我們要向這次濟州航空失事的罹難乘客致上最深的哀悼」，並將為罹難者和家屬祈福。發生如此慘重的意外，儘管近期面臨政治動盪的韓國政府，也宣布降半旗致哀。

現效力於中華職棒味全龍啦啦隊的韓籍成員李多慧，在來台以前就是起亞虎的啦啦隊成員，如今聽聞昔日東家職員發生憾事，她也夠過經紀團隊表示，她非常震驚也很心痛，更希望仍有奇蹟，「韓國的哀悼週直到1月4日，我也會全心為罹難者家屬們祈福」。

제주항공 여객기 사고 희생자 분들께 깊은 조의를 표합니다.



사고 희생자를 추모하며,

유가족분들께 온 마음을 다해 깊은 위로와 애도를 표합니다.



삼가 고인의 명복을 빕니다. pic.twitter.com/zTFxLXxIrU — KIA타이거즈 (@Kiatigers) December 30, 2024



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