《財劃法》三讀政院竟騙總預算重編　王鴻薇嗆發言人李慧芝下台

▲王鴻薇要李慧芝為說謊下台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會今（30日）針對「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」進行專題報告，國民黨立委王鴻薇質詢時詢問，到底是誰向行政院說預算要重編？沒想到台上官員全部否認，搞半天行政院才是最大的假訊息發布中心，行政院發言人李慧芝根本在信口開河。

行政院發言人李慧芝日前稱，財政收支劃分法修正後未設定生效日期，總統公布後3天內就會生效，明年度總預算可能需重編，豈料，行政院主計總處主計長陳淑姿今日卻稱「我們沒有要重編呀！」

王鴻薇對此分別點名行政院副秘書長李國興、財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿，王鴻薇質疑，有誰向行政院發言人李慧芝說過財劃法修正，114年預算要重編？然而三位備詢時，全部都搖頭否認自己有向李慧芝說要重編。

王鴻薇批，行政院開記者會是何等重大的事情？當天財政部長、主計長都還分別向財政委員會請假，沒有來備詢，就為了參加行政院的這場記者會，兩人就在李慧芝的旁邊當人形立牌。而搞了半天這場記者會根本就是假消息發布會，騙人民財劃法修正預算就要重編。

王鴻薇認為，財劃法修正這麼重大的事情，竟然放任一個行政院發言人出來胡說八道、放假訊息，搞到今天財委會還要為這個假訊息進行專題報告，這樣公開向全國發表假訊息的發言人根本就不適任，應該立刻下台。