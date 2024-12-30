濟州航空179死！向5大保險公司「投保10億美元」　進賠償討論程序

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

濟州航空一架波音737客機昨（29）日上午從泰國曼谷飛往南韓務安時，疑似因為遭遇鳥擊而導致起落架故障，最後在迫降時失控撞上跑道混凝土圍牆爆炸起火，機上179人罹難。對此，濟州航空相關人士召開記者會強調，已經和各大保險公司，針對「保險處理」進入正式的談判程序。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，濟州航空經營支援本部長宋京勳（音譯）今（30）日在首爾市江西區玫菲爾飯店（Mayfield Hotel）召開記者會時表示，「該架失事客機分散加入5間保險公司的保險，並且向英國Axa XL保險公司投保疊加險賠償，未來將與保險公司持續展開談判，針對死者家屬做出最大禮遇。」

南韓金融當局指出，該架失事客機的航空保險金額達到10億3651萬美元（近新台幣340億元），包括責任限額10億美元、飛機機身險賠償限額3651萬美元。

在該架失事客機所加入的5大保險公司保險中，三星火災在全體保險賠償金額占比達55%，而KB損害保險占26%、DB損害保險占13%、Meritz火災占3%、韓亞（HANA）損害保險占3%。據悉，由於航空保險保額規模龐大，因此往往由數間不同的保險公司分攤保險責任。

宋京勳表示，「目前英國保險公司的關係人士已於昨（29）日晚間抵達南韓，至於詳細的保險金支領方式，還必須等到葬禮程序結束後，在死者家屬們提出請求後，針對保險處理展開協商。」

一旦最終確認保險金額，保險公司將會立刻向死者家屬支付保險金，同時向傷者支付醫療費用。同時，針對旅客保險與其他個別保險請求，南韓政府將會逐一確認每一位乘客是否加入保險，並且成立迅速賠償中心，讓保險公司能夠優先審查受害旅客的保險金，優先完成支付。