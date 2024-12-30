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還原濟州航空事故「最後9分鐘」！　1張圖看懂關鍵時間點

▲▼ 南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

▲南韓濟州航空29日墜毀。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

南韓國土交通部30日公開了濟州航空7C2216的事故過程，調查指出，客機在接獲鳥擊警告後約1分鐘，機長就發出Mayday求救信號，並試圖爬升高度，重新降落，但最終未能成功，約4分鐘後衝出跑道，與跑道外圍牆壁相撞。

失事的濟州航空7C2216航班（波音737-800型）29日上午8時54分接獲務安機場塔台允許從01號跑道方向著陸，準備降落。然而，客機在首次嘗試降落時收到塔台的鳥擊警告，表示當時客機附近有大型鳥類或鳥群。隨後，機長發現飛機異常，於8時59分正式發出求救信號。

國土交通部最初表示，機長是在8時58分發出Mayday信號，不過根據最新通報，已經修正為8時59分。根據調查，客機在9時整重新拉起高度並轉向，準備從另一個方向（19號跑道）進行第二次降落嘗試，但9時2分未能成功，於是9時3分在起落架未正常放下的情況下機腹著陸，隨後失速衝出跑道，撞上外牆，並發生爆炸事故。

▲▼濟州航空7C2216客機事故概要圖。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

▲濟州航空7C2216客機事故概要圖。點圖可放大。（圖／記者張方瑀、王佩翊製）

專家初步推測，事故原因可能是鳥擊導致飛機引擎受損，但國土交通部強調，通常引擎問題與起落架故障並無直接關聯，就算引擎受損，起落架也可以在自動或手動模式下操作。

事故機組人員包括一名45歲機長與一名35歲副機長，分別擁有6823小時及1650小時的飛行時數。其中，機長波音737-800機型的飛行時數達6096小時，副機長則為1339小時。

國土交通部航空鐵路事故調查委員會已回收失事客機的2個黑盒子，以釐清事故發生的詳細情況及原因。同時，針對跑道長度不足的指控，國土交通部則駁斥稱，務安機場的跑道有效長度雖縮短至2500公尺（原為2800公尺，因跑道延長工程，有300公尺暫時無法使用），但對於波音737-800型客機而言仍足夠安全降落。

 
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