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柯文哲昔轟財團「用刀叉吃人肉」　轉身收賄1710萬陷4大罪

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲昔抨擊財團「用刀叉在吃人肉」，如今卻涉貪遭檢方起訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、黃哲民、吳佩蓁／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城圖利、政治獻金侵占案，今(28日)遭檢方依涉收賄、圖利、公益侵占、背信罪等4罪起訴。過去柯文哲向來給人反商形象，甚至曾痛批財團「用刀叉吃人肉」，如今卻涉嫌從威京集團沈慶京手上收賄1710萬元，再加上政治獻金侵占案，涉貪金流高達9371萬餘元，讓他標榜清廉、公開透明的形象一夕掃地。

柯文哲過去曾批「現在的政商關係非常高雅，都是用刀叉在吃人肉」，如今卻遭檢方指控涉嫌收賄1710萬、侵占政治獻金6834萬6790元、以及挪用眾望基金會827萬等，總計共9371萬餘元，依收賄、圖利、公益侵占、背信4罪將柯文哲起訴，求刑28年6月、褫奪公權10年。

檢方起訴書指出，柯文哲競選台北市長連任，聽取勤業眾信會計師范有偉建議他應破除反商形象，積極拉攏財團尋求支持，甚至延攬財團二、三代進入市長室「實習」。2024年競選總統失利後，柯文哲更啟動「傅冬菊（亦稱傅冬梅）計畫」，透過政二代、富二代反向影響其政商界父母，拉攏政商界有力人士支持自己，大撈財團資源己身政治實力。

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