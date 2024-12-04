獨／中鹿客運「路殺」黑底曝！女騎慘遭撞輾亡　司機明二審宣判

▲中鹿客運林姓司機去年撞死許姓婦人，二審明日上午宣判。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

中鹿客運交通案件頻傳，光是近3個月就傳出多起事故，甚至造成1名男騎士死亡。不過其實在去年11月7日，中鹿客運也曾有撞死人的前科，1名68歲許姓婦人，騎車行經台中市西屯區太原、漢口路口，遭中鹿客運林姓司機追撞輾過慘死，一審依過失致死罪判刑5月，林男提起上訴，預計明天（5日）二審上午宣判。

判決指出，林男（53歲）是中鹿客運駕駛，去年11月7日下午2時許，開車沿台中市西屯區西屯路由太原路往漢口路方向行駛，行經事故路口時；同向許姓婦人，騎車往左偏移，林男因未注意車前狀況，以及兩車並行之間的間隔採取安全措施，導致撞上許婦機車，許婦當場人車倒地再遭公車輾過，送醫搶救傷重不治。

一審時，林男否認有過失致死犯行，辯稱他當時在等紅綠燈，許婦機車速度比他快，他就讓許婦先行，但後來許婦到某處突然左轉，越來越偏移就自己（許婦）撞過來，認為是許婦突然向左偏移撞到公車，令他閃避不及。

法官根據相關事故現場圖、路口影像、醫院資料等，認定林男有過失，不採信林男辯詞；審酌林男在案後主動報案，並留於現場，符合自首要件，可減輕其刑，但未與被害家屬達成和解，考量一切情狀，依過失致死罪判刑有期徒刑5月。林男不服上訴，二審將於明天上午宣判。

台中市今年10月間發生公車撞死東海女大生，引起社會對於公車安全高度關注，同月17日中鹿客運於烏日區中山路撞上1名28歲男騎士，男子當場失去呼吸心跳，經搶救無效；同月26日中鹿客運又於台灣大道擦撞同向的女騎士，導致女子鎖骨、肋骨斷裂，幸無生命危險

由於公車事故頻傳，台中市長盧秀燕宣布大執法，要求公車業者遵守法規、注意行人安全，未料在警方嚴格執法期間，中鹿客運又於11月間於烏日區中山路一段闖紅燈，似乎無視「血的教訓」，令人傻眼。