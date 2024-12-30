　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看超音波照！孕媽驚喊「寶寶眼睛瞪好大」　醫師搖頭解答

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前看超音波影像時，發現腹中胎兒疑似眼睛睜開，忍不住求問「寶寶眼睛怎麼瞪這麼大？」對此，婦產科醫師蘇怡寧表示，這只是某個特定切面看到的狀態，不代表眼睛睜開。

蘇怡寧昨日在臉書發文分享，有網友私訊貼出超音波影像，求問這是否為寶寶在腹中睜眼的瞬間，更驚呼「怎麼瞪這麼大？」對此，他表示，對方所指之處的確是寶寶眼睛的水晶體；但在2D超音波的影像上，這並不代表寶寶眼睛睜開，只是某個特定切面會看到的狀態。

▲看超音波照！孕媽驚喊「寶寶眼睛瞪好大」。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲該位置確實是寶寶的眼睛，但並非張開的狀態。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

他進一步解釋道，就像在CT（電腦斷層掃描）或是MRI（磁振造影儀）的切面，也可以看到類似的影像，「那寶寶在子宮內眼睛會打開嗎？確實是會的，但很少見，而且必須用3D或4D的超音波才會看到，至於為什麼很少見？因為子宮內沒有裝燈啊，幹嘛打開......。」

對此，網友們紛紛笑回，「寶寶說：I see you」、「超音波會穿透眼皮，所以直接看到整顆眼珠。我當初也以為是張開眼」、「這問題我也問過醫生，結果在照到的當下，真的有看到寶寶眼睛張開，就是微微地開一點，然後就又闔上了。對啦...裡面暗暗的，張開眼睛是要幹嘛」、「哈哈哈，太好笑了」、「他在表演睜一隻眼閉一隻眼耶！這孩子活得真通透」、「原來是沒開燈，所以不需要睜開眼呀」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／柯文哲要出來了！7000萬交保
還原空難「最後9分鐘」！　1張圖看懂關鍵時間點
零件有問題！機長「堅決拒飛」寧可被重罰　韓網狂讚：是英雄
快訊／籌到1千萬！　李文宗妻女拉行李箱現身
繳齊7千萬交保金！陳佩琪等柯文哲裝好電子腳鐐
柯文哲交保「出來後1舉動」　沈富雄喊可疑：橘子是重點
快訊／1億交保才離開法院又挨告　林欽榮被指索賄怒控沈慶京

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵明年元旦發1.2萬激勵金　再推「高鐵一路養」每胎補10萬元

看超音波照！孕媽驚喊「寶寶眼睛瞪好大」　醫師搖頭解答

柯爸癌末昏迷「估剩1、2月了」　他嘆7000萬背後：柯文哲只能吞了

柯文哲7000萬交保「出來後1舉動」　沈富雄喊可疑：橘子是重點

女生「沒戴眼鏡」比較吃香？她曝中肯關鍵！網認同：異性緣沒差過

不敢搭機！他曝「台灣車禍年死3000人」比墜機可怕　慘遇三寶賠0元

3大樂園明施放煙火秀！全台跨年晚會、迎曙光活動一次看

謝長廷大逆風！　作家驚：完全超出劇本範圍

54家旅行社公告停業　觀光署：跟團出遊留意3事項

濟州航空失事飛機「華航有10架」　民航局要求全面檢視

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

高鐵明年元旦發1.2萬激勵金　再推「高鐵一路養」每胎補10萬元

看超音波照！孕媽驚喊「寶寶眼睛瞪好大」　醫師搖頭解答

柯爸癌末昏迷「估剩1、2月了」　他嘆7000萬背後：柯文哲只能吞了

柯文哲7000萬交保「出來後1舉動」　沈富雄喊可疑：橘子是重點

女生「沒戴眼鏡」比較吃香？她曝中肯關鍵！網認同：異性緣沒差過

不敢搭機！他曝「台灣車禍年死3000人」比墜機可怕　慘遇三寶賠0元

3大樂園明施放煙火秀！全台跨年晚會、迎曙光活動一次看

謝長廷大逆風！　作家驚：完全超出劇本範圍

54家旅行社公告停業　觀光署：跟團出遊留意3事項

濟州航空失事飛機「華航有10架」　民航局要求全面檢視

熱搜「韓星同款眼鏡」　Jisoo無框眼鏡被問翻、韓彬黑框經典超耐看

LIVE／陳佩琪籌錢繳齊7000萬！　柯文哲交保將走出北院

「新新併」新進展！新壽今通過員工安置計畫　元富證完成勞資協商

鴻海用AI加速開發碳化矽功率元件　獲 IEEE OJPEL 刊登

2024年台中地王連3換　寶輝每坪388.25萬拿七期「歐風商旅」

快訊／高雄蚵仔寮漁港驚傳女子落海！無呼吸心跳送醫

北投警機智助失智翁回家　女兒淚謝：全家終於放心了

濟州航空宣布開放「全額退票」　限12／29前預訂航班

曾被譽「台中最美酒店」開幕2年就標售　李方艾美回應了

還原濟州航空事故「最後9分鐘」！　1張圖看懂關鍵時間點

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

一票人搭機心慌！他曝全球最安全「台灣1家航空」入榜

柯交保　「館長氣到哭」願幫出1千萬

氣象署示警！「若梅山斷層再引發地震」規模恐達7.3

柯文哲7000萬交保！律師「曝1常識」　網驚：賺爛了

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

捐款救不了柯文哲！一票人「乾脆終身入黨」秒繳1萬

松山機場「跑道2600公尺」比韓務安機場短　運安會：已裝攔截系統

機場跑道短卻硬要著陸！網紅機師：飛行員決策錯誤居多

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

更多熱門

相關新聞

寶寶等不及！孕婦在家門口急喊「出來了」

寶寶等不及！孕婦在家門口急喊「出來了」

台中市消防局潭子分隊27日清晨接獲一起孕婦急產救護，到場時，發現27歲孕婦羊水已破，2名消防員趕緊將孕婦搬運至1樓，準備送醫，不料孕婦突然大喊「出來了！」小寶寶的頭已經露出，只好緊急在家門口接生，由消防員化身「產婆」，順利產出。

控「深偽」誹謗　柯建銘想起馬英九

控「深偽」誹謗　柯建銘想起馬英九

李晟令醫師接生破千　台東馬偕贈幸運兒金手錬

李晟令醫師接生破千　台東馬偕贈幸運兒金手錬

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

關鍵字：

超音波寶寶眼睛婦產科影像

讀者迴響

熱門新聞

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

Gogoro董座砸錢送小三兒女上貴族學校　癌妻獨自抗病賣房

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

陳佩琪奔一銀領出「3000萬現金」　警派員護送

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

女兒4年沒回家突襲媽媽 閒聊全程完全沒發現XD

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面