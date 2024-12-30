看超音波照！孕媽驚喊「寶寶眼睛瞪好大」　醫師搖頭解答

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前看超音波影像時，發現腹中胎兒疑似眼睛睜開，忍不住求問「寶寶眼睛怎麼瞪這麼大？」對此，婦產科醫師蘇怡寧表示，這只是某個特定切面看到的狀態，不代表眼睛睜開。

蘇怡寧昨日在臉書發文分享，有網友私訊貼出超音波影像，求問這是否為寶寶在腹中睜眼的瞬間，更驚呼「怎麼瞪這麼大？」對此，他表示，對方所指之處的確是寶寶眼睛的水晶體；但在2D超音波的影像上，這並不代表寶寶眼睛睜開，只是某個特定切面會看到的狀態。

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▲該位置確實是寶寶的眼睛，但並非張開的狀態。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

他進一步解釋道，就像在CT（電腦斷層掃描）或是MRI（磁振造影儀）的切面，也可以看到類似的影像，「那寶寶在子宮內眼睛會打開嗎？確實是會的，但很少見，而且必須用3D或4D的超音波才會看到，至於為什麼很少見？因為子宮內沒有裝燈啊，幹嘛打開......。」

對此，網友們紛紛笑回，「寶寶說：I see you」、「超音波會穿透眼皮，所以直接看到整顆眼珠。我當初也以為是張開眼」、「這問題我也問過醫生，結果在照到的當下，真的有看到寶寶眼睛張開，就是微微地開一點，然後就又闔上了。對啦...裡面暗暗的，張開眼睛是要幹嘛」、「哈哈哈，太好笑了」、「他在表演睜一隻眼閉一隻眼耶！這孩子活得真通透」、「原來是沒開燈，所以不需要睜開眼呀」。