眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

▲立委吳宗憲眼睛開刀 。（圖／立委吳宗憲辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（20日）處理選罷法、憲法訴訟法等修正法案，朝野爆發激烈衝突，不過國民黨立委吳宗憲今日卻不見人影。吳宗憲下午在臉書透露，自己的飛蚊症因為過度勞累而玻璃體破裂了，與黨團確認不會影響到法案通過後，他才敢動手術。稍早已經開刀完成，他喊「缺席是一時的，可拚搏的精神永不退卻！」。

吳宗憲指出，其實這幾天一直覺得眼睛有些不適，但昨天半夜他依然和其他委員們在立法院守夜，還遭遇民進黨立委強行破窗闖入議場。沒想到今天早上參加黨團大會時，症狀加劇到難以忍受，跟醫生討論後，必須趕往醫院檢查，經檢查發現居然是前天的飛蚊症因為過度勞累而玻璃體破裂了，眼睛持續出血、倘施力恐惡化，為了避免造成視力受損必須馬上開刀作處理。因此，他剛剛已緊急完成手術了。

吳宗憲說，手術過程非常順利，請各位朋友不要擔心。同時，他也很抱歉在今天三大法案拚三讀的重要時刻，他無法與在野的夥伴們並肩奮戰於立法院，但他的心與大家同在，與所有國人同在。

吳宗憲也說，儘管一隻眼睛幾乎看不見了，與黨團確認不會影響到法案通過後才敢動手術，進開刀房前的最後一刻，他仍然緊握手機關注著議場攻防的直播。接下來幾天，他還需要住院觀察跟休養，他會盡快以健康的狀態重新站回大家身邊。「缺席是一時的，可拚搏的精神永不退卻！」。

