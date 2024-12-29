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妹子「這身高」煩惱炸！過來人爽喊衣架子　全場也讚：是優勢

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

身高是很多人的擇偶條件之一，就有女網友表示，自己身高169公分，從小到大總覺得自己太高而感到沒自信，不喜歡在人群中被注目。貼文引發討論，就有人大讚，「女生高絕對是優勢」、「我168，但我很喜歡自己的身高耶～衣架子，隨便穿搭比例都好看。」

原PO在Dcard求問「女生169會太高嗎？」說她一直覺得自己身高169公分長太高，從小就不太有自信，總覺得自己太過顯眼，不喜歡成為焦點。然而，在某次到歐洲旅遊時，她看到許多當地的女生都擁有相似、甚至更高的身高，「大家都好高，終於可以自在地站直！」回來之後就決定不要再那麼沒自信。

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貼文引發熱論，「臉沒問題，其他都不是問題」、「我也169，老實說一切都是臉，臉正高矮都好」、「我168～以前會覺得自己長得太高，不像其他女生小小的很可愛，有一陣子蠻沒自信的。但現在覺得168超爽的！因爲腿很長，不管穿什麼衣服都很好看」、「170路過，還想長高呢！」

有不少女網友則表示，「我能有168就萬分感謝父母了，還好給我生了一雙長腿，雖然不到172，但是也好用了」、「體態好。不要駝背都好看」、「我168，但從來沒覺得太高或是不好欸～常被誇身材比例很好，很高佻，腿很長」、「個子高的好處是，體重上有扣打可以吃更多（？），很多好看的大衣褲子不用擔心長度問題，歐美品牌出的衣服也可以買！」

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