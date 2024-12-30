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女生「沒戴眼鏡」比較吃香？她曝中肯關鍵！網認同：異性緣沒差過

口罩,眼鏡,起霧。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO好奇，女生戴眼鏡是不是不吃香？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生都習慣戴隱形眼睛，但也有些人依舊選擇戴著一般、傳統的眼鏡。近日就有網友發文表示，她發現很多男生都喜歡沒有戴眼鏡的女生，因此她就想知道，是不是只要戴著眼鏡，就只能當「醜妹」呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「女生戴眼鏡是不是不吃香」為標題發文，提到她發現很多男生喜歡的女生都是沒有戴眼鏡的，因此她就想知道，是不是戴眼鏡就等於只能當「醜妹」？女生一定要戴隱形眼鏡，才可以比較有人緣跟桃花運，並受到很多人喜歡呢？

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貼文底下，最熱門的留言寫道，「想多了，正妹戴眼鏡還是正妹，醜妹戴眼鏡還是醜妹。」顯然有不少人覺得這則留言很中肯。還有另名網友幫忙補充，「應該是醜妹戴隱眼還是醜妹？我跟我朋友從大學到出社會，一向都戴眼鏡，異性緣從來沒差過」。

其他網友也紛紛表示，「戴眼鏡眼睛看起來會比較小、鼻子會看起來比較大，如果本身鼻子大又戴眼鏡，真的會影響顏值」、「你只是選錯眼鏡，我帶過非常多女生去眼鏡店，也都幫她們選了適合的鏡框」、「基本上是因為沒戴眼鏡的女生大部分戴了隱眼，是有花心思打理自己的」、「跟臉型和眼鏡款式有關係吧，我覺得我戴眼鏡比較好看，能幫我遮一點黑眼圈」、「看過女生戴眼鏡超有魅力！會有種很聰明的錯覺，有的還有點帥」。話題引發討論。

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