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把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的11.9度。氣象署表示，周三元旦、周四全台降雨機率高，外出請攜帶雨具備用。

氣象署指出，今天清晨在中部以北及宜蘭低溫13至15度，其他地區約16至18度，局部近山區平地再低1至2度，白天高溫較周日再回升，台南以北及宜花20至23度，高屏及東南部22至25度，各地日夜溫差偏大；天氣方面，各地都是晴到多雲穩定的天氣。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周二東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲；周三、周四南方雲系北移，周三東北季風稍減弱，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，全台降雨機率都高，外出請攜帶雨具備用。

氣象署預報，周五東北季風再增強，影響到周日，預計南方雲系的水氣造成的降雨會逐漸減緩，改以東北季風迎風面的降雨為主，周五基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；周六、周日以迎風面降雨為主，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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