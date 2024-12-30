酸痛藥布怎麼挑？醫生分享「挑選準則」看準消炎成分＋大廠牌品質

▲面對各類痠痛，民眾常因便利或救急而自行選購外用酸痛藥布，桃園敏盛醫院骨科部兼任主治醫師徐鎮平提醒，「不同藥布成分對身體的影響不同，建議購買藥布前應謹慎挑選。」（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

痠痛是每個人在生活中都會遇到的問題，無論起因為何，突如其來的痠痛症狀往往讓人苦不堪言。桃園敏盛醫院骨科部兼任主治醫師徐鎮平表示，門診中常見的痠痛症狀包括高齡長輩的下背痠痛，以及膝關節、髖關節、肩關節等的退化性疼痛；年輕族群則常見因運動造成韌帶拉傷、關節腫脹發炎等疼痛問題；上班族因長時間久坐和使用電腦的姿勢不良，也常容易有肩頸、上背痠痛、下背腰疼甚至腕隧道症候群。然而面對各類痠痛，民眾常因便利或救急而自行選購外用酸痛藥布，徐鎮平醫師提醒，「建議購買藥布前謹慎挑選。」

▲「針對痠痛的處理方法，其實需要依據不同情況採取相應的措施。」徐鎮平醫師指出，「像是運動傷害造成的急性期痠痛，前面兩三天我們會建議先冰敷，再服用消炎止痛的藥物或是外用的酸痛藥布。另外也可以配合物理治療，降低發炎反應並加速組織修復。」

為什麼普遍民眾會傾向自行選購酸痛藥布，而不是在痠痛來襲的第一時間找醫師諮詢？徐鎮平醫師同理道，「有些痠痛或運動傷害真的來得太急了，民眾想要盡快緩解痠痛再回到工作崗位的心情，完全可以理解。」

然而市面上的酸痛藥布品牌這麼多，該怎麼選才能真正緩解不適？首先，徐鎮平醫師解釋痠痛發炎的原因，「當身體受傷或組織損傷時，就會產生發炎反應，這時選擇含有NSAIDS非類固醇抗發炎成分Ketoprofen的酸痛藥布，就能進而有效降低發炎反應、減輕腫脹並緩解痠痛。」他以市場上廣受民眾認識的「易利氣酸痛藥布」為例，「這款酸痛藥布主打每片含有40mg高濃度的Ketoprofen，貼上去沒多久藥性就能滲透到肌肉層，暫時緩解困擾的疼痛，讓患者專心回到學習和工作崗位上。」

徐鎮平醫師也指出，針對肩頸、上下背與腰部痠痛的病患，他都會建議選擇大片設計的貼布。「這樣除了能避免在同一部位貼多片貼布，反而導致『貼布打架』或不夠服貼，大片貼布貼在需要活動的關節處也可以很服貼。如果患部範圍較小裁剪後也能使用，自由度很高！」不過他也提醒，台灣因為氣候潮濕，建議貼酸痛藥布同時也可參考易利氣品牌「1日貼1回」的建議，以免引發藥物疹等刺激。

▲▼易利氣酸痛藥布擁有極高的延展性，針對大面積的痠痛、疼痛，四角也能延伸貼合，讓患部得到緩解。

不過，現在的患者同樣也很在乎使用上的感受。徐鎮平醫師表示，不少患者對於易利氣酸痛藥布的回饋都是，貼在患部的感覺透氣不悶，服貼之餘，撕下後也不會有殘膠，更換貼布更方便；平常對於味道特別敏感的患者，也大讚易利氣酸痛藥布幾乎沒有味道，就算進出辦公室、社交場合也不用擔心貼布味道干擾到別人，顯現出日本製造、原裝進口的易利氣酸痛藥布，對於細節以及使用者體驗的重視。

「每次病患請我推薦酸痛藥布，我的建議都是『選擇信任的大廠牌』，如果平常就對日本的產品有一定信心，也很注重使用的便利性，那麽在各大藥妝藥局幾乎都買得到的易利氣酸痛藥布，就是不錯的選擇。」但徐鎮平醫師還是強調，「痠痛貼布雖然能在急性期提供短暫的舒緩效果，但它畢竟不是根本的解決方法。一般發炎反應大約會持續14到20天，如果這段時間吃了口服藥、使用貼布後還是痠痛不適，還是建議到醫院照X光或做MRI核磁共振，確認是否有更深層的問題需要處理。」

▲主打「1日1回搞定酸痛」的易利氣酸痛藥布，每片皆含40mg高濃度的Ketoprofen，強調能有效阻斷發炎，緩解疼痛。

最後，徐鎮平醫師也提醒，「無論是選擇外用痠痛貼布或是其他產品，患者最好還是要根據自己的身體狀況與需求和醫生討論。別忘了痠痛貼布也是藥物，也會經由皮膚吸收，使用任何產品都應該以安全和有效為前提，畢竟健康才是最重要的！」

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