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很少穿裙子！她嘗試「新穿搭」愛上了　網點頭：腿看起來超美

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO發現了絲襪的美好。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／曾筠淇報導

許多女生若要穿裙子出門，都會搭配絲襪。近日就有一名極少穿裙子的女網友透露，她為了過耶誕節而特別打扮，結果意外感受到絲襪的美好，不僅解決了磨腳的問題，冬天就算有寒風，也不會太冷。貼文曝光後，引起網友討論。

原PO在Dcard上，以「絲襪也太好穿了吧」為標題發文，提到她除了穿制服之外，幾乎不太穿裙子，尤其是上了大學之後，更是穿不到5次。不過為了和好友們過耶誕節，大家就約定好要盛裝打扮，她也因此向朋友借了一件連身裙。

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原PO為了搭配連身裙，所以特意購買了一條絲襪來搭配，結果這次嘗試就讓她非常驚喜，覺得絲襪實在太好穿了！不只穿靴子不會再磨腳，冬天也感覺不太到寒風侵襲，感覺這雙腿都被包覆得很緊，就像褲子一樣，非常舒服。

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲有些女生會穿絲襪出門。（示意圖／取自Pixabay）

原PO還說，因為穿了褲襪的關係，她不再覺得裙子讓她很彆扭，甚至還差點忘記自己當天穿的是裙子。因此她也忍不住直呼，她以後應該會多多考慮穿絲襪了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「絲襪太好穿了，完全同意。冬天風吹過也不覺得冷？你確定穿的是絲襪，不是光腿神器嗎」、「穿絲襪再穿靴子都特別好穿，只是不吸汗，再加白襪也很好看」、「絲襪超好搭，怕冷可以買丹數高一點的」、「特冷寒流來的話可以穿絲襪再加正常外褲或牛仔褲，你會發現溫暖的新天堂」、「而且膚色還能遮暇，讓腿看起來超美」。

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