韓職棒「起亞虎」相關人員也在機上！　濟州航空墜機累計124死

▲南韓濟州航空墜毀，機上有多名起亞虎相關人士。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空7C2216航班29日在務安機場機腹著陸後，失控暴衝出跑道，撞上圍牆，隨即爆炸，目前機上僅2名空服員獲救，由於事發當時大多數旅客被拋飛機外，預估其餘179人已全數罹難。儘管罹難者名單尚未完全出爐，但韓媒指出，其中不乏有職棒起亞虎的相關人員與媒體從業人員，恐將對體育界與媒體界帶來不小衝擊。

根據KPI NEWS報導，7C2216疑似是在降落時遭遇鳥擊，導致起落架未能正常操作，機體隨後在嘗試機腹著陸時，失控撞上跑道盡頭的圍牆，隨即爆炸起火。機上共有175名乘客與6名機組人員，除了坐在機尾的一名30多歲男性空服員與一名20多歲的女性空服員外，其餘179人恐全數罹難。

報導指出，罹難者當中，有多名南韓職棒起亞虎（KIA Tigers）的相關人士以及新聞從業人員。此事也對體育界與媒體界帶來不小影響。

目前已經尋獲124具遺體，搜索行動仍在持續進行中，而事故現場附近也設置了臨時停屍間。當局表示，目前仍在整理乘客名單，將儘速通知家屬。但是由於事故現場受火災等因素影響，遺體難以辨認，確認死者身分的工作將面臨極大挑戰。