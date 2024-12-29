濟州航空2倖存空服員傷勢曝光　轉送首爾醫療機構

▲濟州航空7C 2216號航班墜毀，當局已確認176人死亡、3人失蹤，另有2人獲救。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓濟州航空7C 2216號航班29日墜毀務安國際機場，2名空服人員獲救，分別為33歲男性、25歲女性，目前均無生命危險，轉送首爾的醫院。

韓聯社報導，33歲男性空服人員當地下午4時13分左右送抵首爾梨花醫院急救醫療中心，躺在病床上抵達急診室，在簡單初步檢查之後，目前正在接受進一步檢查。相關人員透露，患者有意識，在轉院途中有進行對話，至於具體狀況，考量到個人隱私無法對外界透露。

此前消息指出，33歲男性空服人員肩膀骨折、頭部受傷，但脈搏正常，可以走路。

▲獲救者為2名空服人員。（圖／路透）

另一名25歲女性空服員的受傷部位則是在頭部與腳部，稍早在木浦醫療機構接受診療之後，目前正依據家屬要求轉送至首爾的醫院。協助診療的醫療人員透露，25歲女性空服員起初到院時，有說身上受傷的位置，血壓正常，頭部右側流血，看起來有傷到血管，右腳踝腫起。

濟州航空7C 2216號航班29日降落時務安國際機場時，疑似遭遇鳥擊，未能放下起落架，機腹著陸滑行後，整架衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。根據現場畫面，機鼻已經全毀，機身明顯斷裂，僅機尾受損程度較輕。

▲客機機腹著陸滑行後，整架衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。（圖／翻攝自X）

其中一名倖存的空服員接受媒體訪問時表示，他在航班失事前疑似見到有鳥撞上飛機，隨後其中一台引擎冒出煙霧爆炸，懷疑「鳥擊」可能是造成這起悲劇的主要原因。

失事客機機型為波音737-800，當時機上載著181人，但當局後來表示，除了2名獲救者，其餘179人推測全數罹難。截至29日當地下午6時10分，消防單位確認罹難人數增至176人，還有3人失蹤。救援人員計畫進行夜間搜索，以確認3名失蹤者下落。

▼失事客機機身嚴重損毀。（圖／路透）