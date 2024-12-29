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社會 社會焦點 保障人權

轟北檢冷飯重炒！黃國昌曝「唯一新亮點」：認無從查誰做Excel表

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北地院今(29日)下午3時重開柯文哲等4人羈押庭，民眾黨立委黃國昌也現身旁聽，中場休息時，黃國昌受訪表示，北檢檢察官今開庭時「冷飯重炒」，花了一個小時重講了一次起訴理由，對於高院撤銷理由完全沒有著墨，「我非常驚訝！」

▲▼柯文哲重開羈押庭，黃國昌受訪。（圖／攝影中心）

▲柯文哲重開羈押庭，黃國昌受訪。（圖／攝影中心）

黃國昌表示，此次高院撤銷原裁定，主要原因是原裁定裡沒有具體說明，為什麼具保足以防止被告逃亡，但剛剛檢察官在開庭的一個多小時裡，只把起訴理由重新講了一次，從頭到尾完全沒有提，為什麼具保方式沒有辦法防止柯逃亡，「所以我們應該可以合理推斷，連檢察官自己都不爭執，用具保方式其實足以防止逃亡，檢察官都心知肚明，柯怎麼可能逃亡？」

黃國昌指出，今天開庭唯一聽到與上次接押庭不同的是，檢察官今天終於承認，柯文哲的Excel表是誰製作的，「無從查證」，「這是檢察官自己的陳述，我剛剛聽得非常清楚，無從查證柯文哲的Excel表是誰製作的。」

此外，黃國昌還表示，檢察官花一堆時間重新論述講過的話，說許芷瑜是共犯、是帳房，但如果許那麼重要、是共犯的話，為什麼起訴書完全沒有交代許扮演的角色？「把自己在起訴書裡提都沒提到的人，變成延押的重要理由，這違反刑事訴訟法原則。」

黃國昌還提及，檢察官上次開延押庭時刻意提到，許芷瑜的男友聽許講，柯文哲家中有6000萬到3億，結果檢察官今天公開當庭否認，說沒有要用許男友講的話去證明柯文哲家中有6000萬到3億，「拜託檢察官，過去兩天所有的媒體，都把這個傳聞拿去當炒作工具，結果檢察官今天開庭大聲喊冤，說沒有這意思？」黃國昌表示，擁有神聖職務的檢察官變成政黨打手、政黨工具，還當庭說不要把案件政治話，結果從頭到尾自己都是政治性發言，令人感慨。

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