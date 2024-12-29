韓空難客機機型波音737-800　波音最新聲明：正聯繫濟州航空





▲濟州航空181人客機墜毀務安國際機場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓29日發生重大致命空難，濟州航空一架波音737-800客機墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，推測機上其餘179人全數罹難。針對這起空難事故，美國航空巨頭波音公司（Boeing）29日表示，正與濟州航空取得聯繫。

波音公司發布聲明指出，「我們正針對2216航班與濟州航空取得聯繫，隨時準備好提供協助。我們向失去親人的家屬表達最深切哀悼，我們心繫乘客及機組人員」。

務安國際機場目前已全面暫停起降，南韓國家鐵路運營商已宣布提供特殊列車服務，免費協助罹難者家屬前往務安，若有需要將會安排額外列車。依據News1稍早消息，高鐵（KTX）列車會在當地下午3時從首爾站出發，目的地為木浦（Mokpo）。木浦站是距離務安國際機場最近的鐵路終點站。

29日當地上午9時左右，濟州航空7C 2216號航班降落時疑似遭遇鳥擊，未能放下起落架，機腹著陸滑行後，整架衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。根據現場畫面，機鼻已經全毀，機身明顯斷裂，僅機尾受損程度較輕。

相關單位目前確認有124人死亡，但當局稍早表示，除了2名空服人員之外，推測機上其餘179人全數罹難。一旦死亡人數得到證實，濟州航空這起空難將成為韓國國內最嚴重民航災難，也是韓國史上第一起涉及廉價航空的重大傷亡事故。