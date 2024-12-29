高雄夢時代跨年卡司超狂！粉絲鋪紙板、野餐墊卡位　市府說話了

▲高雄夢時代跨年卡司超狂，粉絲鋪紙板、野餐墊搶卡位。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025高雄跨年晚會以超狂「六金級」卡司，受到粉絲們的喜愛，距離活動還有2天，但現場已有粉絲以野餐墊、椅子「卡位」，就是要搶第一排搖滾區。高市府表示，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，呼籲粉絲注意安全及保暖。

▼高雄夢時代跨年，粉絲鋪紙板、野餐墊搶卡位。（圖／記者賴文萱攝）

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今年高雄跨年晚會由大勢樂團麋先生、告五人、滅火器接力開場，金曲歌后徐佳瑩壓軸，倒數後音樂鬼才盧廣仲嗨唱到凌晨1點，更邀請K-POP傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK獻出台灣跨年首秀。

另外，還有U:NUS、阿跨面、GENBLUE幻藍小熊、SEVENTOEIGHT(SCOOL)、Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等，超強卡司雲集。

雖然距離活動還有2天，但在夢時代會場已經出現粉絲排隊潮，記者直擊現場發現，陸續有粉絲以野餐墊、折疊椅佔位，上頭也已紙條寫著「佔位中，請勿移動」、「亂動者報警處理」、「3人位，已佔位」等，粉絲蓄勢待發，就是要第一排搖滾區。

▲▼高雄跨年卡司及演出順序。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府表示，由於舞台工程仍在最後收尾階段，且高雄晝夜溫差大，夢時代位於亞洲新灣區靠近港邊，體感溫度將會更低，「不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏」，亦呼籲粉絲們多注意自身安全及保暖，平安度過溫馨的跨年夜。

除了精彩的跨年表演之外，當天現場也將施放超浪漫的250秒亞灣跨年花火，相約民眾於31號晚間18:55到夢時代狂嗨一整夜。