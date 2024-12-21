Uber Eats「LaLa辣專區」限時上架！爽喝手搖飲買1送1

▲Uber Eats最新代言人是徐佳瑩。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」最新代言人找來金曲天后LaLa徐佳瑩合作，並以各種外送情境詮釋經典歌曲《身騎白馬》推出影片，掀起熱烈討論。業者也特意推出期間限定「LaLa辣專區」，把徐佳瑩最愛辣味料理、麻辣火鍋等美食一次集結，並祭出限時買1送1等優惠。

▲「LaLa辣專區」集結徐佳瑩最愛辣味美食料理。

根據數據調查顯示，「辣」是Uber Eats在2024年最熱門的搜尋關鍵字之一，因此特意推出「LaLa辣專區」，集結徐佳瑩最愛辣味美食、生鮮日用品，像是有麻辣紅燒牛肉麵、麻辣臭豆腐、酸辣粉、麻辣燙、水煮魚、酸菜魚等，還有各種麻辣鍋底、火鍋料通通點得到。

期間更祭出一系列優惠，包含優市限定海底撈麻辣香鍋及清油火鍋底下殺81折起、日水韓式辣醬鍋買1送1；韓式「水剌韓式料理」、「嚐相思酸菜魚」則推指定品項買1送1活動；麻辣口味零食像是優市的品客洋芋片香辣口味只要83折起。

再加碼推出「解辣神器」，蒐羅各種解辣聖品，包括杜老爺的曠世奇派巧克力大雪糕下殺71折起、愛之味無糖油切分解茶74折起，還有「水巷茶弄」的摩摩喳喳及檸檬冬瓜、「抿茶 min cha」的栗香白魔法奶茶及麥咖鮮奶茶，皆可享買1送1優惠。

▲foodpanda12月限定優惠碼一次看。（圖／業者提供）

另，外送平台「foodpanda」也有12月限定優惠，這個月祭出必勝客比薩買1送1、漢堡王指定套餐半價吃等超殺好康，還有一系列激省優惠碼要收，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。詳細優惠資訊請看「foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！漢堡王半價吃、必勝客買1送1」。