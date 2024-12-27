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《黑白大廚》崔鉉碩主廚要來台灣了！入場辦法出爐

▲▼foodpanda獨邀明星主廚崔鉉碩來台。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda獨邀韓國《黑白大廚》明星主廚崔鉉碩來台。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」驚喜邀來韓國《黑白大廚》明星主廚崔鉉碩來台舉辦料理見面會「賭上名號的煮場秀」，即日起至1月5日只要完成指定任務即可享有入場資格抽獎，僅有22位幸運兒可以近距離欣賞大廚料理，還能吃到經典「蒜香蛤蜊義大利麵」。

Netflix原創韓國料理實境秀《黑白大廚》播出後不僅讓韓式美食風靡全球，更捧紅多位大咖名廚，其中被譽為「節目中最難邀請的明星主廚」崔鉉碩，由foodpanda獨邀登台，將於1月11日舉辦「賭上名號的煮場秀」，現場還會帶來2道美味料理「（有記得加蒜的）蒜香蛤蜊義大利麵」及「人蔘雞湯」。

即日起至2025年1月5日23時59分止，凡為pandapro用戶完成5筆滿299元的美食外送訂單或滿499元的生鮮雜貨外送訂單，即可獲得參加見面會活動入場資格抽獎機會，超過5筆訂單每多1筆就能再增加1次抽獎資格，預計抽出20位幸運兒，提醒進入須點選點數獎勵，再點擊煮場秀徽章按下「開始收集」。

加碼使用pandago的用戶只要在使用即時快遞服務時於外送備註欄寫上「想吃大廚料理」，也能享有抽獎資格，預計抽出2名幸運兒，總共有22位幸運兒可直接欣賞崔鉉碩的廚藝，還能吃到現煮蒜香蛤蜊義大利麵。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats推出期間限定「LaLa辣專區」。（圖／Uber Eats提供）

另，「Uber Eats」近日則特意推出「LaLa辣專區」，集結最新代言人金曲天后LaLa徐佳瑩最愛辣味美食、生鮮日用品，像是有麻辣紅燒牛肉麵、麻辣臭豆腐、酸辣粉、麻辣燙、水煮魚、酸菜魚等，還有各種麻辣鍋底、火鍋料通通點得到，即日起至12月31日限時開跑。

期間更祭出一系列優惠，包含優市限定海底撈麻辣香鍋及清油火鍋底下殺81折起、日水韓式辣醬鍋買1送1；韓式「水剌韓式料理」、「嚐相思酸菜魚」則推指定品項買1送1活動；麻辣口味零食像是優市的品客洋芋片香辣口味只要83折起。

再加碼推出「解辣神器」，蒐羅各種解辣聖品，包括杜老爺的曠世奇派巧克力大雪糕下殺71折起、愛之味無糖油切分解茶74折起，還有「水巷茶弄」的摩摩喳喳及檸檬冬瓜、「抿茶 min cha」的栗香白魔法奶茶及麥咖鮮奶茶，皆可享買1送1優惠。

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