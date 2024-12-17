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高雄跨年「六金級超狂卡司」估吸數十萬人　三階段交管措施公布

▲▼250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場　最佳觀賞點公開。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲250秒高雄跨年煙火搶先看！彩色千輪綻放開場。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航擁有「六金級」超狂全卡司，當天也會施放長達250秒的璀璨亞灣跨年花火，預計吸引數十萬民眾共同參與。高市府交通局表示，夢時代周邊道路將實施3階段交通管制，另捷運與輕軌將配合加密班次，並延長營運至元旦凌晨發出末班車。

▲▼2025高雄跨年晚會「完整卡司」公布！　再加碼邀2棒球英雄現身。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲2025高雄跨年晚會「完整卡司」公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

今年高雄跨年卡司含「金」量爆棚，包含金曲歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩、傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK獨家獻唱、金曲樂團告五人、麋先生、滅火器、《原子少年》冠軍男團U:NUS、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面。

另外，還有金曲歌王許富凱、金曲新人Jocelyn 9.4.0、新生代實力演員張庭瑚、人氣男團SCOOL，還有Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清、台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等。

▲▼高雄跨年交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄跨年會場周邊實施交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局說明，配合「2025年高雄跨年晚會」在夢時代前時代大道舉行，為配合舞台搭建，自12月21日6時起，時代大道將階段性封閉進行交通管制。活動晚會當日（12月31日），復興四路（含）以南、舊凱旋四路（含）以北、中山三路（不含）以西、成功二路（含）以東所圍之道路，自15時起將啟動分階段交通管制至元旦1時30分。

為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路亦將加強違規停車拖吊取締。實施交通管制期間將不提供汽車停車空間，交通局提醒，欲前往參加晚會的市民朋友可多加利用大眾運輸。

▲▼高雄跨年交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄跨年實施交通管制，民眾可多利用大眾運輸工具前往。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄跨年交通管制。（圖／記者賴文萱翻攝）

屆時時代大道周邊道路將配合規劃為徒步區，民眾可直接搭乘捷運至紅線R6凱旋站後步行至會場，捷運公司亦將配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班（視情況加派空車輸運），並延長營運至元旦凌晨2時發出末班車。

預期跨年人潮眾多，為確保熱區人潮安全，輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站將進行人流管制，於17時起不提供上下車，欲利用輕軌進出會場的市民朋友，請至C3前鎮之星站或C6經貿園區站上下車。捷運公司亦將配合加密班次至6至8分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨1時30分發出末班車。

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