▲年末倒數品牌大出擊，楊紫、LaLa徐佳瑩、Aespa誰能俘虜你的新年心？（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

隨著2024年進入尾聲，各大品牌紛紛出招搶攻年末商機，將台北捷運打造成大型展演舞台，從時尚、音樂、美食到影視娛樂，驚喜不斷，陪伴民眾歡度佳節。

▲▼想跑趴展現時尚？加拿大鵝在市政府站、Ralph Lauren在忠孝復興站，分別以巨幅壁貼展現冬日時尚。（圖／記者謝盛帆攝）

桃園華泰名品城變身超大型聖誕夢工廠，為寒冷的冬天注入暖光。想在跑趴時展現時尚品味？加拿大鵝在捷運市政府站3號出口展示膠囊系列，引領冬日時尚新指標。忠孝復興站則有Ralph Lauren以壁貼和黑白巨幅投影，在轉乘通道營造典雅氛圍。在中山站，民眾更可巧遇中國女星楊紫，她以霸氣紅裝現身長廊連續燈箱，為APM Monaco飾品展現全新魅力。Marc Jacobs則推出浪漫列車，從北捷出發，以經典Tote Bag裝飾聖誕樹，溫暖整個車廂。

▲▼想讓派對更嗨？Marshall在市政府站展示新款喇叭，搖滾魅力十足，連民眾都說超適合開趴。（圖／記者謝盛帆攝）

派對必備的音樂當然也不能少。Marshall推出全新第三代喇叭，在市政府站以壁貼和電視牆展現搖滾魅力，吸引民眾駐足。受訪民眾高小姐表示：「本身就很喜歡Marshall，家裡也有使用他們的家用喇叭，覺得年底開趴很適合家裡擺一台，大家可以一起玩。」五月天跨年演唱會預告也霸屏國父紀念館站電視牆，從年底到年初的六個夜晚，以青春回憶帶領歌迷重溫最初的感動。

▲▼五月天跨年演唱會預告於國父紀念館站電視牆強力放送。（圖／記者謝盛帆攝）

除了音樂，美食和影視娛樂也是年末的重要元素。foodpanda在市政府站和板橋站推出趣味廣告，逗樂通勤民眾。徐佳瑩則帶著白馬現身Uber Eats台北車站全包覆廣告，吸睛十足。玩累了，不如當沙發馬鈴薯追劇。Disney+推出年度壓軸懸疑韓劇《照明商店》，由朱智勛、朴寶英、金雪炫主演，陪伴觀眾在家歡度佳節。MAX則以《哈利波特》系列、《水行俠》、《六人行》、《權力遊戲》等經典作品，透過破格燈箱和電視牆，帶領觀眾回味大螢幕的感動。

▲▼開趴美食不可少！foodpanda和Uber Eats分別在捷運站推出趣味及吸睛廣告，為年末增添美食娛樂氣氛。（圖／記者謝盛帆攝）

為兒少打造的影音平台「小公視」也推出繽紛色彩列車，五個口袋世界角色在車廂內外與大家互動。更令人驚喜的是，搭乘捷運還有機會與「最美整形範本」高胤禎及風靡全球的韓國女團Aespa近距離接觸，她們更分享了護髮秘訣。即日起至1/14，在各大官方通路消費滿$399，登錄發票還可抽韓國首爾雙人來回機票。

▲▼楊紫霸氣紅裝，APM Monaco飾品展現全新魅力，點燃中山站節慶氛圍。（圖／記者謝盛帆攝）

富蘭克林全球理財在捷運燈箱點亮民眾的財富自由之路，提供專業基金和數位工具，協助穩健理財。波波鴿則帶著郵政VISA卡友日優惠飛來忠孝新生站，即日起至明年3/31，提供日常購物優惠。

▲▼小公視列車繽紛色彩列車外型，五個口袋世界角色從車身一路打鬧進到車廂內。（圖／記者謝盛帆攝）

寒冷的天氣，在家也要暖暖的。林美秀和吳淡如雙天后推薦暖心單品，包括塑崩律動褲和石墨烯蠶絲超導被。此外，捷運、高鐵、公車、電梯等處的廣告也提供豐富的生活資訊，從吃喝玩樂到居家生活，為民眾帶來滿滿的新生活儀式感。

▲▼搭乘台北捷運、高鐵、公車、電梯時抬頭看看，就能感受豐富多元的生活新儀式。（圖／記者謝盛帆攝）

▲韓國女團Aespa分享了護髮秘訣 。（圖／家外媒體提供）