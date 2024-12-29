驅鳥是關鍵！　資深機師分析「濟州航空墜機」3大致命缺失

▲濟州航空一架客機墜毀機場，除了獲救的2人，其餘179人研判全數罹難。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空29日墜毀務安國際機場，機上一共載有181人，但僅2人獲救，其餘179人被研判全數罹難，目前尋獲124具遺體。對此，中國民航專業人士分析指出，不論是機場設計或飛行員應對，都有出現一些瑕疵，才會釀成這場悲劇。

1、機場跑道設計缺陷

一名資深機長接受陸媒《華商報大風新聞》採訪時指出，跑道延伸線上，應該有一條很長的「安全道」，專門防止飛機衝出去，但事發跑道盡頭卻是一道圍牆，「它的安全道緩衝做得不好，反而增加了一道圍牆，為飛機碰撞帶來安全隱患。」

2、機場未能有效「驅鳥」

其次，他也強調機場「驅鳥」的重要性，「關於機場驅鳥有很多方式，有用稻草人，有用聲波，還有用液體甚至有光照」，尤其在務安機場如此繁忙、許多大型客機起降的機場，更是必須做到位。

3、飛行員的應對

根據目前調查研判，失事原因可能是客機降落時遭到鳥擊，起落架未能正常放下，才會導致機腹著陸，失控衝出跑道，撞上外牆後爆炸。

而這名資深機師研判，鳥擊應該發生在起落架已經放下、鎖好，駕駛艙介面顯示沒問題的情況下，飛行員才會選擇繼續著陸，沒有重飛。

從事發影片來看，「飛機前輪沒有放下來，機師緊緊往後帶桿」，試圖讓前輪盡量晚一點觸地。但在即將到達跑道盡頭時，卻忽略了對於飛機橫向的控制，未讓飛機「側偏」到安全地帶，「飛行員可能沒想到，跑道盡頭還有圍牆。」

總結而言，這名資深機師認為，如果跑道「安全道」夠長，能夠發揮緩衝作用，而非直接撞上圍牆，又或者機師及時發現起落架問題，甚至改採重飛、使飛機「側偏」等方式應對，或許就可以減少傷亡。

不過他也坦言，「任何一起航空事故的發生，都不是由單一原因造成的」，意外發生的反應時間實在太短了，在這種情況下做出正確決斷，確實非常困難。

濟州航空墜機58死 專家曝務安機場「跑道比較短」恐是禍因

機師「喊Mayday求救」2分鐘後墜毀爆炸 塔台曾提醒：注意鳥擊

濟州航空墜機恐179死！撞牆爆炸「乘客拋飛」如煉獄 5大關鍵整理