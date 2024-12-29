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濟州航空墜機恐179死！撞牆爆炸「乘客拋飛」如煉獄　5大關鍵整理

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／翻攝自X）

▲客機爆炸之前的畫面。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空29日墜毀務安國際機場，當時機上一共載有181人，但除了最初救出的2名倖存者之外，其餘179人已被當局研判「全數罹難」。本文整理出這起不幸事件的所有已知資訊。

發生什麼事？

29日稍早，濟洲航空7C2216號航班，從泰國曼谷起飛，當地時間上午9時許，降落全羅南道「務安國際機場」，卻以機腹著落、失控滑行，隨後高速衝出跑道，撞上外側柵欄，瞬間起火爆炸。

▼機鼻與前半部幾乎全毀。（圖／路透）

▲▼南韓濟州航空181人客機墜毀務安機場。（圖／路透）

▲▼南韓濟州航空181人客機墜毀務安機場。（圖／路透）

▲▼南韓濟州航空181人客機墜毀務安機場。（圖／路透）

墜毀狀況？

客機墜毀後，機鼻、機身前半部幾乎全毀，唯有機尾受損程度較輕，還能夠勉強看出原本形狀。消防當局談到現場慘況時表示，許多乘客被噴飛到客機外，幾乎全數死亡，且因遺體破損嚴重，難以辨認死者身分。

根據畫面，客機墜毀之前，右側引擎就一度噴出火團。目擊者聲稱，飛機失事前，疑似試圖避開村子降落，而墜毀後的爆炸威力如此巨大，就連機場2公里外，都能感受到震動。此外，墜機地點也迅速竄出黑灰色濃煙。

▼ 客機墜機前，右側引擎一度噴出火團。（圖／翻攝自X）

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。墜機前畫面。（圖／翻攝自X）

墜機傷亡人數？

客機上一共載有181人，包括175名乘客、6名機組人員。其中，乘客有173人是南韓公民，另2人為泰國籍。

事故發生後，當局派出至少32輛消防車和80名消防人員，投入現場救援工作，代理總統崔相穆也下令，調動國家一切資源，全力展開救援行動。

不過，消防局稍早已宣布，根據現場狀況推測，除了最初獲救的2名空服員，其餘179人應已全數罹難。

▼當局研判，除了最初獲救的2人，其餘179人應該已經全數罹難。（圖／路透）

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／路透）

失事飛機是哪架？

失事客機是一架波音737-800，航空器註冊編號HL8088，生產於2009年，2017年起由濟州航空營運。也就是說，其機齡約為15年，而南韓國土交通部將機齡超過20年的飛機，視為老化飛機。

這款窄體客機是國內外航空公司廣泛使用的機型，光是南韓就有101架相關型號飛機，主要用於中短程航線。此外，台灣華航也有相關機型，失事飛機28日才剛執飛完桃園-務安航線，未料只過了1天就發生恐怖意外。

濟州航空是南韓最大廉航公司，擁有41架波音737客機。該航空表示，這是公司2005年成立以來，首次發生致命事故，目前正積極配合當局搜救和調查，所有員工也都緊急投入應對措施。

▼飛機疑似遭遇鳥擊，才會導致悲劇。（圖／路透）

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／路透）

失事原因是什麼？

當局目前尚未正式公布失事原因，但根據初步調查結果，客機疑似在降落時遭遇「鳥擊」，導致起落架無法正常運作，才會以機腹著陸，失控衝出跑道，最終撞牆爆炸。

鳥擊指的是鳥類與飛機在飛行中相撞，通常發生在飛機起降階段，可能對機體造成結構性損害，甚至導致引擎失效，進而威脅飛行安全。

此外，當局派出的7人專家小組指出，務安機場跑道長度僅約2.8公里，比其他機場短了800至900公尺，在緊急情況之下，可能不足以讓飛機安全著陸。相較之下，仁川國際機場的跑道約3.7公里，金浦國際機場則為3.6公里。

另有一名2天前搭乘同航班的旅客表示，早在27日從曼谷出發時，同一架飛機的引擎就數度熄火，向機組人員反映之後，濟州航空仍選擇飛回務安。

 
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