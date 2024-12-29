墜毀爆炸！濟州航空客機只剩15公尺機尾　代理總統抵空難現場

▲失事客機機型為波音737-800。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓濟州航空班機29日墜毀務安國際機場，整架飛機嚴重損毀，只剩下約15公尺的機尾，殘骸燒到焦黑，除了2人獲救外，其餘179人推測全數罹難。代理總統崔相穆已趕抵空難事故現場，已知失事當下，天氣晴朗，幾乎沒有風，能見度9公里。

▲失事客機嚴重損毀。（圖／路透）

韓聯社報導，濟州航空7C 2216號航班29日上午9時疑似遭遇鳥擊，未能放下起落架，機腹著陸滑行後，整架衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。

▲除了2人獲救外，其餘179人推測全數罹難。（圖／翻攝自X）

整起事件至今已尋獲85具遺體，濟州航空29日表示，將不遺餘力應對這起空難事故，正努力釐清事發原因與細節。

已知當失事客機偏離跑道的那時，務安國際機場一帶天氣晴朗，機場周邊風速約每秒1公尺，也就是幾乎沒有風，能見度9公里，雲飄在距離地面約10公里以上的空中，氣溫1.5度，沒有降雨。

▲▼失事當下，務安國際機場一帶天氣晴朗。（圖／達志影像／美聯社）

代理總統崔相穆已抵達務安國際機場，並下令政府機關全力救人。依據辦公室發出的新聞稿，崔相穆指示相關機構利用所有可運用的設備、人力、基礎設施來挽救更多人命，「我相信對於遭受如此悲劇的家庭來說，任何安慰的話都不夠。政府將不遺餘力協助死者家屬」。

崔相穆也表示，相關人員執行搜救行動期間必須格外小心，確保安全。

▼崔相穆下令政府機關全力救人。（圖／達志影像／美聯社）