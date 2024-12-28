雄中生挺「吃麥當勞」校長再PO文　莊福泰：只想保護學生

▲麥當勞驚爆有女員工遭主管性侵。（示意圖／資料照）

記者許宥孺／高雄報導

台北一名在麥當勞打工的少女遭主管性侵，離職後輕生死亡，近日民眾紛紛掀起抵制聲浪，但卻有建中學生上網喊「揪團吃麥當勞」，甚至吸引各地「第一志願」學生朝聖跟風，遭到網友砲轟批評，昨晚雄中校長莊福泰看到後，直接threads上和學生、網友筆戰，並要求刪除不適當言論。莊福泰今(28日)表示，目的是想保護自以為聰明卻有點叛逆白目的學生，社會公審易過度，相信學生已受到很大的教訓。

事件起因為，建國中學學生在Threads上po出同學拿著與麥當勞紙袋合影的照片，並寫下「中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」，引起網友撻伐。沒想到該班陸續有學生留言表示，「我還是會繼續吃麥當勞，我反對性侵沒錯，但真的好香」、「沒有女權的世界真好」等語。

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沒想到建中學生的行為讓各地明星學校學生紛紛仿效，有台南一中學生說「支持麥當勞的DAY1」、新竹高中學生也發文「支持麥當勞的DAY1」、雄中學生也拍照表示「嘿嘿雄中生今天才吃」。

▲建中生吃麥當勞吸引各地明星學校仿效，遭到大批網友公審，目前已刪文。（圖／翻攝Threads）

還有雄中學生說，「建中同學想諷刺『反對性騷擾->抵制麥當勞』的行為，沒必要被炎上吧？」、「我一百趴理解這種趣味，但道理上他們也沒輸」。這些話釣出平日活躍於社群網路的雄中校長莊福泰，他怒留言回應：「你整個簡化了這件事情的意義，這種短文字去脈絡就是出問題的地方！來找我討論」、「趣味？把自己的尖酸刻薄和對他人努力的嘲笑當成趣味，很有道理嗎？」

莊福泰今日下午再度PO文表示，最初目的是想保護學生，保護自以為聰明卻有點叛逆有點白目的學生，所以去提醒他們的發言，正如同我們想要保護被性侵被性騷的人，我們都希望建構一個及時可以救援、有足夠同理和尊重不同性別的社會。

莊福泰說，我相信，現在這些所謂傳統名校高中的許多同學現在一定承受很大的壓力，所以，我也呼籲這些高中生讓學校來處理就好，他們已經受到很大的教訓和很大的心理壓力，社會的公審很容易過度。

▲高雄中學。（圖／翻攝Google地圖）

莊福泰表示，學校會告誡同學，希望他們不要為了好玩、自以為的幽默，然後讓自己陷入社會巨大的壓力之下，我相信這些同學都是在沒有弄清楚事情全貌之下，基於一種好玩、想批判然後簡化邏輯所做出來的不當發言，當然這些發言可能也傷害了社會想要建構一個更安全社會的集體努力，相信他們經過一些對話就能理解自己問題出在哪裡，然後引以為鑑。

莊福泰認為，在這個年齡，學生都會犯錯或是有不當的言行，或許這也是學習的過程，但代價也會有點大也需要學習承擔這個代價，剩下的就讓學校來進行教育吧。