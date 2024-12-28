價值逾3萬！「高雄觀光護照」整合31商圈食宿購折扣　領取方式曝

▲高雄觀光局推出高雄商圈easy購觀光護照。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局與大高雄市觀光商圈總會合作，推出總價值超過3萬元的「高雄觀光護照」，2025年1月4、5日將在旗山區旗糖農創園區「東高慢遊」活動首曝光，民眾消費滿百就能兌換一本觀光護照，內頁折扣、免費兌換券可用在全市31個商圈，超過256家食、宿、遊、購都用的到，且持有護照還能抽亞航、虎航機票。

為吸引更多遊客到大高雄31個商圈觀光消費，提升城市旅遊產值，觀光局與「大高雄市觀光商圈總會」、「東高雄觀光產業聯盟」等單位，共同推出高雄觀光護照。

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大高雄市觀光商圈總會王文雄總會長表示，首次推出超值觀光護照，希望藉由匯集各商圈的優惠方案及特產，鼓勵遊客在新春期間，前往高雄各商圈消費，促進商圈的經濟發展，大家一起過好年。

▲護照可免費兌換贈品，享有各商圈店家折扣。（圖／記者許宥孺翻攝）

東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵表示，觀光護照將於明年1月4及5日，在旗糖農創園區的「東高慢遊」活動搶先曝光，並於1月11日起搭配市府「高雄過好年」活動，推行至高雄各大商圈，只需於任商圈會員店家消費滿100元，並在個人Facebook或Instagram帳號拍照打卡，即可至指定地點，換取限量的觀光護照。

觀光局長高閔琳表示，「高雄觀光護照」整合高雄31個商圈，規劃超過256家食、宿、遊、購優惠，涵蓋住宿、觀光工廠、各商圈店家等產業，享有滷味、冰品、飲品等免費兌換券及眾多店家優惠折扣，優惠總價值超過新臺幣3萬元，護照內附有抽獎券，參與者有機會抽中亞洲航空、台灣虎航來回機票等超值大獎，護照優惠期間即日起至明年2月28日止，數量有限，換完為止。

▲明年1月4日旗山區旗糖農創園區將舉辦「東高慢遊」活動。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，明年1月4、5日的「東高慢遊」主題活動，現場將號召超過百台超跑齊聚一堂，展開精彩刺激的經典賽事，更規劃近百攤展售在地特產市集，融合在地美食市集、流行音樂演出、熱力舞蹈與親子互動節目，為民眾打造一場適合全家大小同樂的歡樂盛會。