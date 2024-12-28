柯文哲交保獲釋　法界人士曝2原因：無一刀畢命收賄證據

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲被關押114天後，於27日以3000萬元交保獲釋，檢方不服裁定結果，在同日晚間向台北地院提出抗告。不過，法界人士認為，檢方起訴柯文哲收賄的部分，證據確實沒有達到一刀畢命的強度，加上偵查期間與偵結移審之後，法官決定是否羈押的寬度不同，檢方想要說服法官接續羈押是有難度的。

▲柯文哲獲釋時，面帶笑容走出北院。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲被關押114天，27日凌晨獲得北院裁定以3000萬元交保，接著，民眾黨幕僚及黨公職緊急籌措保釋金，最後由黨團總召黃國昌的妻子高翔擔任具保人，幫柯辦理交保。柯文哲獲釋後面帶笑容走出北院，他先返家跨火爐、短暫休息，再前往台北看守所領取個人物品，然後前往新竹探望生病的父親。

▼▲上圖為沈慶京。下圖為李文宗（黃色外套者）。（圖／攝影中心攝、記者湯興漢攝）

除了柯文哲之外，威京集團主席沈慶京以4000萬元交保，獲釋第一時間就趕赴台大醫院；柯的「大帳房」李文宗則是由妻子偕同律師帶著800萬元加保金辦保獲釋；台北市前副市長彭振聲以500萬元交保，由律師及家屬繳納保釋金後獲釋。

而台北市議員應曉薇疑似有2本護照，導致辦保卡關，一直到27日下午4點才獲釋，她走出北院時看到大批媒體，忍不住哭喊「我沒做錯事」，走到法院外又喊了一聲「我沒有貪汙」，隨後搭車離開。

▼▲上圖為應曉薇（中間黑色外套者）。下圖為彭振聲（左邊戴口罩者）。（圖／記者湯興漢攝）

根據《聯合新聞網》報導，法界人士認為，檢方起訴柯文哲收賄的部分，證據未達一刀畢命的強度，加上偵結移審後的延押庭比起偵查期間，法官決定是否羈押的寬度更小，所以檢方要說服法官接續羈押是有難度的。

針對北院裁定柯文哲等人交保的結果，北檢已擬具相關事由，並依法在27日晚間9時30分許向法院提出抗告，彭振聲的部分則不提抗告。

對此，民眾黨表示，檢方在全國面前上演政治辦案的戲碼，重創司法威信，執意抗告除了社會大眾難以接受外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。

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