看柯文哲起訴書「宗教、賭博、政治」3檯面下金流　王婉諭：不勝唏噓

▲柯文哲交保離開。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地方檢察署偵結京華城弊案，並起訴民眾黨主席柯文哲，台北地方法院昨（27日）凌晨裁定柯文哲三千萬交保。對於相關案情，時代力量黨主席王婉諭今坦言，花了一整天看完起訴書內容，心中只有「不勝唏噓」尤其是檢方同時起訴的「侵佔政治獻金」案，多次標榜公開透明的柯文哲，選擇避開《政治獻金法》的監督，把最重要的金流收在檯面下，收了悟覺妙天禪師一千萬現金、博弈教父陳盈助三百萬現金、謝國樑母親兩百萬現金，數千萬元通通都沒有進入政獻專戶，讓人看盡了柯文哲是如何一步步走入深淵。

王婉諭列出，曾以自己「不設基金會」為傲的柯文哲市長，開設眾城公司、木可公司、眾望基金會，找來「經得起特偵組盤問」的人當負責人，為的就是要獲得更多的錢。曾說自己「尊重專業、就事論事」的柯文哲市長，把第一屆任期當中，為市政付出一切的林欽榮副市長、林洲民局長，通通趕出市府，只因為他們「不是自己人」，甚至，市府公務員因為不願意違法遵照他的指示，就被調離主管職。

王婉諭續指，曾抨擊財團「用刀叉吃人肉」的柯文哲市長，為了爭取財團支持、獲得金主青睞，搖身一變成為財團的好麻吉，跟沈慶京見了十幾次面，還直接不避諱的溝通京華城案的內部細節。

對於起訴書內容，王婉諭表示，曾多次標榜「公開透明」的柯文哲市長，卻選擇避開《政治獻金法》的監督，把最重要的金流通通收在檯面下，收了悟覺妙天禪師的一千萬現金、博弈教父陳盈助的三百萬現金、謝國樑母親的兩百萬現金，但這數千萬元，卻通通都沒有進入政獻專戶。

王婉諭指出，在法律無法約束的陰影處，柯文哲主席收了宗教、賭博、政治的不明金流，那又要如何相信，柯文哲主席，還是2014年高呼「改變成真」的柯文哲市長？「這份起訴書，讓我們看盡了柯文哲是如何一步一步走入深淵。跟柯文哲市長一樣，在進入政治場域之前，我是一個政治素人。所以我相信，他最初會選擇投身政治，一定也有自己的初衷、自己的信念。」

王婉諭認為，保持這些初衷，如果真的「心存善念、盡力而為」的話，那「政治人物」這個身份，可以為國家帶來進步，也能改變很多人的生命。但權力就像魔戒一樣，一旦你戴上了，就很難拿下來。掌握到權力的滋味，會讓你想要追求更大的權力。而在這個不斷追求的過程，人就會變得越來越貪婪，也會對「錢」有越來越大的需求。

王婉諭指出，即使不是為了自己的貪念，你也會在對抗怪獸的過程中，一步一步成為怪獸。最終，你在不知不覺之中，已經成為自己批判的對象，遺忘你曾高舉的理想。戒之慎之、反求諸己。「第三勢力」從來就不是一條簡單的路，但選擇走上這條路，就是因為不想受限於現有政治的樣貌、想要開創一條新的道路，證明「政治」有不同的選擇。但也因此，必須要用更高的標準審視自己，用更好的目標期許自己。

王婉諭表示，沒有人是聖人，也不需要自詡什麼「出淤泥而不染」的清高。但至少，在下一次回首的時候，你要可以說服自己，這一路以來你從來沒有遺忘過初衷，沒有變成你自己所痛恨的那種人，「我會繼續朝著這條路走下去。」

