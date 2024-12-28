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橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

柯文哲涉案遭起訴，今中午交保後返家，隨後再出門前往新竹老家探望父親。

▲柯文哲涉案遭起訴，27日中午交保後返家，隨後再出門前往新竹老家探望父親。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

京華城弊案偵結，台北地檢署26日依違反《貪污治罪條例》等罪起訴台灣民眾黨主席柯文哲，而柯文哲的貼身帳房、祕書「橘子」許芷瑜，至今仍滯留海外，遭檢方發布通緝。據悉，北檢曾2度傳喚許女的男友林鼎鋒，林男供稱許女曾透露柯文哲與妻子陳佩琪在今年5、6月時，為了家中擺放6,000萬至3億元的現金吵架。

北檢偵結記者會中指出，柯文哲收受來自威京集團賄款，並交由祕書許芷瑜保管，檢方在柯文哲辦公室查到撕碎的紙條，上頭寫著「晶華→Orange出國」，被認為是指示綽號橘子的許芷瑜出國，而許女也自8月29日出境至今未歸。

許芷瑜綽號橘子，是柯文哲的遠親及貼身帳房，幫柯處理機密款項。（讀者提供）

▲許芷瑜綽號橘子，是柯文哲的遠親及貼身帳房，幫柯處理機密款項。

北檢今年9月搜索許芷瑜的住處，以證人身分傳喚其男友林鼎鋒，並查扣許芷瑜託他保管的手機。據悉，林男證稱許芷瑜曾向他透露，柯文哲和陳佩琪今年5、6月間，因為家中擺放6,000萬至3億元的現金而發生爭吵。

然而這個數字與柯文哲在京華城案所涉及的金流並不相當，為了釐清疑點，檢方後續可能將以「財產來源不明罪」的方向進行偵辦。

檢方除了查到被撕毀的紙條上，除了寫著「晶華→Orange出國」，還包含「木可內帳有無洩漏？帳本？自我檢查」「太高調、李文宗」「陳其邁 高雄國賓飯店1149％」，其中陳其邁與高雄國賓的關鍵字，被認為是早知京華城容積變更會遭質疑，因此打算拿高雄的另外一件都更當擋箭牌。

柯文哲今交保返家，妻子陳佩琪緊跟在旁。

▲柯文哲27日交保返家，妻子陳佩琪緊跟在旁。

而林男幫許女保管的手機中，檢方查到柯文哲今年3月26日曾傳訊表示，按照這種用錢速度，「你那400萬恐怕要存好，不到最後款都不拿出來用，先用李文娟（木可公司負責人）的選舉剩餘款去處理」。許女曾居中幫柯文哲與沈慶京聯繫，並陪同柯造訪沈的陶朱隱園，今年8月底奉柯文哲之命出國至今，經檢方傳喚仍無正當理由不到庭，迄今未歸，北檢依法發布通緝，並函請外交部領事事務局註銷其護照，循司法互助模式，請求將許遣返回台。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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