快訊／吹哨者保護法三讀！洩揭弊者身分最重關5年　查獲不法有獎金

▲「公益揭弊者保護法」三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（27日）三讀通過「公益揭弊者保護法」，範圍涵蓋公部門與國營事業，三讀條文明定，要保障公部門、國營事業及受政府控制的事業等揭弊者的權益，未採民眾黨團提議納入私部門，因揭弊而查獲不法事實者應給與獎金，公務員無故洩漏揭弊者身分者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；非公務員則處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。本法自公布後六個月施行。

立法院司法及法制委員會11月7日初審通過「揭弊者保護法草案」，但法案名稱與適用範圍未有共識，國民黨團主張含括公部門與國營事業，民進黨團也主張公部門先行，民眾黨團則主張納入私部門，最終保留送院會表決，通過採用國民黨團版本。

受理揭弊機關則包含，公部門之政府機關（構）主管、首長或其指定單位、人員。國營事業、受政府控制之事業、團體或機構之主管、負責人或其指定單位、人員、檢察機關。司法警察機關、目的事業主管機關、監察院與政風機構；揭弊者分為公部門揭弊者、國營事業、受政府控制之事業、團體或機構揭弊者。

三讀條文明定，主管機關為法務部，法務部為辦理本法所定之揭弊者保護事項，應組成揭弊者保護委員會，該委員會置委員7人，法務部部長為主任委員，並為當然委員。揭弊者向受理揭弊機關揭弊後，未於20日內獲受理調查通知，經促請辦理後於10日內仍未獲回應，可再向中央或地方民意代表、具公司登記之媒體業者、具法人登記之公益團體揭弊。

根據三讀條文，弊案的定義為，指公務員或政府機關（構）、受政府控制之事業、團體或機構之人員，犯刑法瀆職罪章、違反貪污治罪條例、包庇他人犯罪以刑事處罰者為限、違反公職人員利益衝突迴避法得處以罰鍰、違反政府採購法、法官法等相關規定、違反各涉有危害公共利益且情節重大之行為。「揭弊者」定義為，具名向受理揭弊機關提出檢舉者。

另外，三讀條文指出，因揭弊者之揭弊而查獲不法事實者，應給與獎金。但因行使公權力而得知不法事實之政府機關（構）及其所屬人員、配偶或三親等以內之親屬，不在此限，獎金發給標準由主管機關（法務部）定之。

但該條文有適用疑慮，綠委莊瑞雄就點出，國民黨版本毫無道理，說三親等以內不能領取，為什麼？如果揭弊者知道有弊案，身為三等親還願意出來，不是更應該發給他獎金？民眾黨版本採用獎金共享制度，主管機關罰鍰、罰金、沒收之財物或財產上利益百分之十，引用行政違規處罰的條文，但是揭弊案件很多都是刑事不法，有些屬於受害人財產，應該發還受害人，怎麼會反而撥10個百分比當獎金？都沒有人解釋。