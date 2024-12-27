周榆修稱柯文哲「眾望」像「新境界」　林右昌批混淆視聽：完全不同

▲民進黨秘書長林右昌。（資料照／記者杜冠霖翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案昨（26日）偵結，北檢依「4大罪」求刑柯28年6月。針對北檢指控柯文哲挪用眾望基金會的捐款，民眾黨秘書長周榆修說，眾望基金會的運作模式跟民進黨的新境界文教基金會並無不同，為什麼賴清德可以，柯文哲就該死？對此，民進黨秘書長林右昌今受訪時直言，周所言非實，也是完全錯誤，刻意牽扯民進黨，非常不可取。

周榆修說，北檢指控柯文哲挪用眾望基金會的捐款，支付競總員工薪資，所以背信。眾望基金會平常從事社福、慈善跟相關社福政策的研究跟分析，並且在大選期間提供柯文哲主席制定長照保險政策等，事實上，眾望基金會的運作模式跟民進黨的新境界文教基金會，並無實質不同。

林右昌今上午出席民進黨客家部活動，並接受媒體聯訪，對於周榆修說法，林右昌表示，周所言非實，也是完全錯誤的，刻意牽扯民進黨誤導視聽，這樣的說法非常不可取。林說明，新境界文教基金會是民進黨中常會正式議決通過，由民進黨捐助成立，目的是政策研究，性質上就是民進黨附屬的智庫組織，且董事長向來由黨主席兼任。

林右昌表示，眾望基金會看起來是一般的財團法人，其捐助者是一般的捐助人，目的是台北市社會照顧跟關懷，眾望基金會的成立來源還有目的，不該跟政黨或者跟選舉有關。據新聞報導，檢調查出涉嫌挪用基金會資金來支付民眾黨工、競選總部員工薪水，這跟由民進黨捐助成立的新境界文教基金會的性質、狀況、本質完全不一樣，必須要嚴正地予以駁斥。

至於柯文哲答辯時提到，木可公司跟扁帽工廠、小英商號、賴桑小舖一樣，林右昌則說，對於個案上的個人言論，不予置評。