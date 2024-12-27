為柯文哲案火爆互槓！　黃國昌酸賴清德令北檢、王義川拍桌反嗆

▲黃國昌、王義川互槓。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（27日）處理「公益揭弊者保護法」草案，朝野和平並未有衝突，但綠委王義川、白委黃國昌卻在下午擦出火花，王義川發言時先稱，自己支持吹哨者保護法，也支持國民黨推動，但民眾黨沒資格討論這條，這兩天一直罵朱亞虎，還說朱是要報復沈慶京等等，但朱亞虎等人不就是該法要保護的對象嗎？黃國昌則反嗆綠，掩飾北檢在賴清德指令下，說柯文哲收賄的證據。」雙方起口角，王義川也激動拍桌，場面混亂，直到發言完畢才拉開。

立法院24日下午院會原定處理「公益揭弊者保護法」草案，後經韓國瑜院長召集三黨團協商後，決議將揭弊者保護法、攸關年長者健保的老人福利法、就業服務法以及當沖降稅優惠相關的證券交易稅條例等條文，在週五（27日）院會完成三讀。並依議事規則進行廣泛討論，使用表決器進行表決。

經過24日協商約法三章後，今日議事相對平和，並未有朝野衝突，但因立委們充分發言花費時間，連首案「公益揭弊者保護法」都不一定能在下午5點半前完成三讀，為加速議事，輪到民眾黨時選擇放棄發言。

而稍早表決到第六條時，綠委王義川發言表示，自己支持該法案，但民眾黨沒有資格討論揭弊者保護，在民眾黨主席柯文哲涉貪案中，供出來的叫朱亞虎，應該要被保護，結果民眾黨這兩天一直罵朱亞虎，說朱亞虎去中國被打，要報復沈慶京，所以把柯文哲拉下水，這是黃國昌講的。

王義川表示，這是黃國昌應該要保護的，如果不是朱亞虎揭弊，柯文哲的事情誰人知？還有副市長彭振聲、邵琇佩跟木可負責人李文娟，跟時樂負責人戴利玲，但黃國昌在謝宜容事件要謝宜容不要張揚，保護加害者，最沒有資格推動的台灣民眾黨，「但國民黨推動我全力支持，這一條是做對的。」

接下來輪到黃國昌，他此次並未放棄而是上台發言，黃國昌表示，民進黨很多立委拿著側翼媒體鏡周刊，想要笑柯文哲，但最可笑的是，手上拿著黨檢媒一體的抹黑文宣，抹黑柯文哲無所不用其極，「要掩飾北檢在賴清德指令下，說柯文哲有收賄的證據。」

而台下的林淑芬則嗆聲黃國昌「欺善怕惡」、「膽識差」，黃國昌用麥克風反嗆「想拖時間？」王義川則是走到台前拍桌，此時竟是藍委王鴻薇上前，把王義川擋開，隨後藍綠白立委都到議場中間互相叫囂，場面混亂，發言完畢才拉開，而後輪到民眾黨時，黃國昌並未再發言。