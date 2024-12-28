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花蓮婦肌瘤緊貼子宮內頸　達文西手術幫大忙...3天就出院

▲▼左為側面圖，右為正面圖。病人的子宮頸肌瘤大且緊貼子宮內頸，增加了手術難度。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

▲▼左為側面圖，右為正面圖。病人的子宮頸肌瘤大且緊貼子宮內頸，增加了手術難度。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

記者王兆麟／花蓮報導

一名50歲婦女因出現下腹脹症狀、摸到硬塊，到花蓮慈濟醫院婦產部婦癌科主任龐渂醛醫師門診，經超音波檢查發現有一顆直徑約12公分大的子宮頸肌瘤，因位置非常靠近在骨盆底的子宮內頸，且須在肌瘤切除手術後，再進行子宮內頸修復手術，有相當程度的困難，幸有靈活的達文西手臂配合3D立體雙鏡頭，病人在術後三天後就出院了，下腹脹症狀也沒了。

龐渂醛主任指出，婦科達文西手術是指由婦科醫師透過操控台操控達文西手術系統的手臂來執行手術。特殊的器械腕關節設計具備7個方向的靈活度，比醫師的手指、手腕還要靈活，花蓮慈濟醫院引進達文西手臂已10年，並在2023年9月進一步升級達文西手術系統到第四代Xi最新型。

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▲▼左為側面圖，右為正面圖。病人的子宮頸肌瘤大且緊貼子宮內頸，增加了手術難度。（圖／慈濟醫學中心提供，下同

婦癌科主任龐渂醛指出健保給付婦科達文西手術費用，對有需求的病人來說是一大幫助。

龐渂醛主任說，有些婦科手術因位置在狹小或深部的手術空間，相較於傳統內視鏡手術，達文西手臂更能克服困難發揮優勢，經由機器手臂輔助，可消弭醫師手部的顫動動作，提升穩定度，且10倍放大及3D立體視覺效果，有助於提升手術品質。過程中，病人出血量少、傷口小、恢復快，手術安全更有保障。

這病人的肌瘤位置長在子宮頸很特殊，體積大且非常靠近子宮內頸，龐渂醛主任說，肌瘤切除後，將無可避免的造成子宮內頸有開口，如果不修復好內頸通道，未來經血將出不去，會衍生新的問題。子宮頸內頸是小小的管狀結構，並位於骨盆底，若用腹腔鏡一針一針的縫合開口，無論是從角度和深度來說都相當困難，即便縫得到也不一定針針縫得好。

經與病人討論後，決定以達文西手術治療。龐渂醛主任說，過去達文西手術是全自費手術，只有少部分經濟比較寬裕或者病況比較困難的病人才會列入考量，現今健保署已經新增7項婦科達文西手術有健保給付，包括全子宮切除術、子宮頸癌全子宮根除術、次全子宮切除術、子宮肌瘤切除術陰道懸吊術、骨盆腔子宮內膜異位症切除術(重度)、以及婦癌分期手術，病友只需負擔手術耗材和開機費，這對於有需求的病友可以省下一筆好幾萬塊的手術費用。

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關鍵字：

手術困難肌瘤緊貼子宮內頸達文西手術

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