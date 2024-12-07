揪人夫摩鐵獨處2小時　小三竟嗆「你們婚姻有問題關我啥事」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿榮（化名）與女網友小美（化名）發生婚外情，還相約去摩鐵獨處2個小時，憤而提告求償50萬元。雖然小美矢口否認，但有對質錄音、行車記錄器影像為證，她自己也曾說出「我知道他有家庭」、「你們婚姻本來就有問題，關我什麼事」等話，最終仍被台中地院法官判處應賠償人妻12萬元。

▲小美並未否認曾與阿榮一起前往摩鐵。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿榮今年6月間透過網路結識小美，小美明知丈夫已婚，仍在同年同月底相約前往摩鐵，並發生性行為，侵害到她的配偶關係身分法益且情節重大，讓她大受打擊，憤而決定提告求償50萬元。

小美則辯稱，她沒有與阿榮發生性行為，人妻沒有盡到舉證責任；退一步而言，就算2人真的曾發生性行為，人妻提告求償，反而侵害到阿榮的性自主決定權；再者，她沒有任何協力維繫阿榮與妻子之間婚姻關係的義務，人妻自然也沒有理由對她提告求償。

不過，小美並未否認曾與阿榮一同前往摩鐵，並在房間內獨處2個小時，這部分有行車記錄器影像為證。而在阿榮與妻子的對質錄音中，面對妻子詢問是否有跟小美發生性行為、是否有戴保險套，阿榮回答有戴套。

台中地院法官認為，人妻對於自己的主張已經提出相當的證明，顯然已盡到舉證責任，反而是小美僅憑空言否認，沒有提出確切的反證。

此外，在小美與阿榮的LINE對話記錄截圖、小美與人妻的對質光碟中，小美曾說出「我知道他有家庭」、「你們婚姻本來就有問題，關我什麼事」等話。

法官表示，縱使小美沒有協力維繫阿榮與妻子之間婚姻關係的義務，但也無權主動破壞他人的婚姻狀態，這是兩回事，不能混淆，最終不採信她的說詞，並判她應賠償人妻12萬元較為適當，全案仍可上訴。