騎士右轉「人行道」摔車提告國賠　2原因慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿成（化名）去年3月間騎車行經台中市區，自車道右轉行經人行道時，因水溝蓋高低落差太大而摔車受傷，所以決定提告要求國賠。不過，台中地院二審法官認為，警方到場前阿成的機車已經移動，無法確認實際摔車地點，而且人行道本來就不能騎車，最終裁定駁回阿成的告訴，全案確定。

▲阿成自稱是因為水溝蓋高低落差而自摔。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿成去年3月間騎車行經台中市區，打算從車道右轉行經人行道，再前往停車場，但因為路面與人行道之間的斜坡中段有水溝蓋，他不慎摔車，導致右側鎖骨閉鎖性骨折、右膝部擦傷、右眉撕裂傷3公分、右肩膀挫傷。

阿成認為台中市養護工程處管理有欠缺，因而提告要求國賠，但一審被判敗訴；他提出上訴並表示，自己確實是因為水溝蓋高低落差而摔車，發生車禍之後很快就被救護車載走，他沒有移動機車，希望多少能獲得補償。

但台中地院二審法官認為，警方的道路交通事故現場圖的現場處理摘要欄中，明確記載「車已移動」，阿成當時也沒有提及是因為水溝蓋高低落差而摔車，警方到場前機車已經被移動，難以確認實際的摔車地點，而且證人經傳喚2次也都沒有到場，阿成的主張是否正確，顯然有疑慮。

再者，法官表示，水溝蓋旁邊就是人行道，阿成自己也說當時是要騎上人行道進入停車場，但根據法規規定，不得將機車騎上人行道，應該改以牽行方式，阿成的行為顯然已經違規，自然也無理由請求國賠。

法官指出，從現有證據看來，無法認定阿成受到的損害與水溝蓋高低落差存在因果關係，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回上訴，全案確定。