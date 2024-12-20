控妻外遇嗆「抓到一定賞」　莽夫一段話自打臉下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿豪（化名）因與妻子發生感情糾紛，竟在今年1月間於社群網站張貼妻子的照片，並寫下「未離婚與他人外遇，抓到一定賞」、「為了騙男人，為了騙補助」等文字，因而挨告。雖然阿豪辯稱照片都存在自己的手機裡，沒有傳送給他人，但台中地院法官認為他的這番說詞顯然與真實情況不符，最終依法判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿豪控訴妻子外遇，還將妻子的照片公開在網路上。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪與妻子（現已離婚）因為感情糾紛產生矛盾，他竟將妻子的照片加上文字編輯，包含「未離婚與他人外遇，抓到一定賞！還叫他老公，要死不要死在他家？我相信我會讓他很精彩」、「為了騙男人，為了騙補助」、「欺負我的人？太誇張了吧」等等，接著上傳至社群網站TikTok供網友瀏覽。後來妻子在瀏覽TikTok時發現這些照片，憤而報警處理。

阿豪到案之後辯稱，TikTok的帳號並非他所使用，照片也不是他貼的，況且當時雙方還沒離婚，他根本沒有理由這樣做。但在接受偵查期間，阿豪曾說那些照片一部分是他拍的，一部分是妻子傳給他的，照片都存在自己的手機裡，從來沒有傳送給其他人。

台中地院法官認為，若阿豪從來沒有將照片外流，別人怎麼可能順利取得照片，還加上文字編輯，再上傳到網路上；此外，照片中的文字內容都是在控訴女方對婚姻不忠，如果不是他做的，誰會對「別人的婚姻關係」如此關心，又是怎麼知道夫妻之間的對話內容？

法官表示，從上述證據看來，本案事證明確，考量到阿豪過去曾因違反個人資料保護法案件被判刑確定，本案雖然沒有構成累犯，但他顯然是在明知道違法的情況下，仍於網路上公開散布編輯過的妻子照片，損及妻子的個人資訊隱私與自決權，最終依非公務機關非法利用個人資料罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。