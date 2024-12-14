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社會 社會焦點 保障人權

夫疑分居妻有新歡想離婚　反被公開「外遇要求三人行」

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）與中國籍妻子小美（化名）分居多年，他控訴妻子疑似與其他男子有不正常交往，因而決定向法院訴請離婚；小美則表示，雙方之所以會分居，是因為阿強外遇，甚至想要「三人行」。台中地院法官日前審理之後，認為阿強和小美分居是經過雙方同意的，無論理由是什麼，都難認兩人的婚姻已有難以維持之重大事由，因此裁定駁回。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲阿強與妻子小美分居將近4年，想要離婚卻被法官打臉。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，和小美是在2018年間結婚，婚後2年就因為文化差異、彼此生活習慣不同而協議分居，至今已分居將近4年，雙方感情疏離、沒有互動，也無法進行有效溝通，就連他的父親過世，妻子也不聞不問，後來聽說妻子在分居之後與其他男子有不正常交往，這才決定向法院訴請離婚。

小美則表示，她和阿強是自由交往後結婚，婚前同居時相處狀況都很好，婚後感情也不錯，沒有什麼文化差異或生活習慣衝突，但婆婆過世之後，她就突然被丈夫趕出家門，後來公公離世，丈夫也沒有告知，導致她無法參加公公的喪禮。

至於分居，小美說，那是因為丈夫被抓包外遇，經她詢問，丈夫竟然想一邊保持婚姻關係，一邊與小三交往，她感到衝擊和不解，但又捨不得離婚，這才妥協簽下分居協議書，希望能繼續維持這段婚姻。

台中地院法官認為，阿強與小美分居是經過雙方同意的，不論理由是什麼，都是基於維繫婚姻而簽署的協議，因此難認兩人的婚姻已有難以維持之重大事由，也不能將分居的事情全部歸責於小美。

法官表示，阿強雖然主張小美疑似外遇，但沒有提出相關證據佐證，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回離婚訴求，全案仍可上訴。

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