獨／學霸助理教授陳屍浴室！消防署暫未列CO中毒...奪命4關鍵曝



▲北市男疑似一氧化碳中毒，被發現陳屍浴室 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台中靜宜大學39歲陳姓助理教授，23日9時許在台北住家頂樓加蓋浴室內洗澡時，疑因熱水器燃燒不完全導致一氧化碳中毒昏迷，直到在5樓屋內的家人遲遲等不到陳男下樓上樓查看，才發現陳男已經倒在浴室，家屬趕緊開門窗通風並打119到場搶救，救護人員到場研判陳男已經氣絕身亡。警消則派員進入命案現場釐清陳男一氧化碳中毒原因。

據了解，經警消人員到場訪談家屬並勘查現場後，發現陳男今晨起床要盥洗，卻發現5樓自家浴室熱水「不大熱」，他未經多想就到樓上頂樓加蓋的浴室盥洗，期間陳男關閉浴室大門、窗戶，卻發生一氧化碳中毒意外，不過消防署指出，由於現場未測出「一氧化碳」數值，尚不列入中毒統計。

警消人員現場蒐證發現了3關鍵奪命原，包括熱水器安裝在浴室內，且款式老舊也沒有加裝「強制排氣裝置」，加上家人發現陳男休克昏迷時門窗緊密，而且洗澡的「蓮蓬頭水還在流」，顯見陳男在沐浴過程中昏迷，應無外人闖入現象，加上陳男家人打開浴室時曾聞到瓦斯臭味。消防局人員研判可能因熱水器燃燒不完全不斷排出一氧化碳氣體，加上一氧化碳本身並無味道，經人體吸入後會快速與體內血紅素結合，剝奪血液運送氧氣的能力造成中毒者疲累昏迷，甚至缺氧死亡；警方勘查現場後初判陳男命案應無外力介入。

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