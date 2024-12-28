虎航副機長失能「調查報告出爐」　運安會：紅眼班多衍生疲勞風險

▲去年8月7日台灣虎航副機長身體不適失能，運安會完成調查，建議虎航精進疲勞管理。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡亞樺／台北報導

去年8月7日台灣虎航一架從日本返台班機，落地桃園機場時，副機長身體不適，跟塔台宣告「PAN-PAN」急迫情況，隨後救護車把副機長送醫，國家運輸安全調查委員會最近發布調查報告，提出2項建議，指出虎航可能紅眼班、跨夜班較多的營運特性衍生疲勞風險，持續精進疲勞管理。

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」去年在YouTube直播時爆料，虎航1架飛機7日在桃機降落後，副機長疑似不堪長工時操勞而昏倒，機長向塔台呼叫「Pan-Pan」緊急呼號。運安會獲知後立案調查，歷時1年多的時間，近期發布完整事實資料及調查報告。

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運安會報告指出，該架航班載有飛航組員2人、客艙組員4人、隨機機務1人、乘客168人（含1名嬰兒），共計175人。在桃機23R跑道落地後脫離跑道，滑行時，正駕駛員向塔台宣告Pan-Pan，表示有組員身體不適需要救護車。待航機停妥，身體不適的副駕駛員在醫護人員初步檢查後，送醫治療。

運安會調查發現1項可能肇因，副駕駛員出現約7分鐘的意識喪失而處於失能狀況，無法執行監控駕駛員職責，但經醫學檢查與專科醫師評估，未有足夠證據確認造成副駕駛員意識喪失的可能原因。

調查也有8項發現，包括正、副駕駛員平日未服用藥物，於桃機落地後，酒精檢測值0，無證據顯示酒精及藥物與此次事故有關；我國航空人員體格檢查在評估與人類維持意識的腦與心臟功能檢查未顯不足，使用評估工具與施行頻率等未低於美、英、澳等國家。

運安會指出，虎航訂定組員疲勞管理作業辦法，未能將個人睡眠需求、睡眠品質、生理時鐘調整能力等納入考量；虎航為紅眼、早與跨夜班較多的營運特性，及飛航組員疲勞評估預測模組的設計限制，可能在飛航組員因個人作息狀況調適不良時產生疲勞危害。

運安會建議，虎航持續精進疲勞管理，以因應可能因早班、跨夜與紅眼班較多的營運特性所衍生的疲勞風險。另建議民航局，蒐集飛航組員於飛航過程中發生失能的案例，歸納可能原因及誘發因素，做為安全宣導與風險管理的參考。