想辭職不敢講　印度男自導自演「砍4根手指」：無法工作了

▲塔拉帕拉沒有勇氣告訴家人，他不想在公司工作，竟砍掉自己左手的4個手指。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

印度古吉拉特邦蘇拉特市有一名32歲男子用刀砍掉自己左手4根手指，隨後報警宣稱，他在路上昏倒醒來就發現手指不見了。經調查，警方才發現他從頭到尾都在自導自演，受害者會做出如此極端舉動，只是因為他沒有勇氣告訴家人，他不想繼續待在公司工作。

據外媒報導，在公司會計部門擔任電腦操作員的塔拉帕拉告訴警方，12月8日他騎著摩托車前往朋友家，當時他感到頭暈，在路上昏倒了，當他在10分鐘後恢復知覺時，發現他的左手4根手指被砍斷。警方隨即登記案件，調查被轉移到該市犯罪部門，該部門查看監視器畫面發現他從頭到尾都在自導自演，傷害是他自己造成的。

對此，塔拉帕拉承認，他從附近的商店購買鋒利的刀，當天先將摩托車停在路邊，晚上10點左右他用刀砍掉了自己4根手指。蘇拉特犯罪分局在聲明中表示，塔拉帕拉採取這極端行為是因為他沒有勇氣告訴其家人，他想辭職了，失去手指直接使自己無法勝任電腦操作員的工作。

當時塔拉帕拉的朋友緊急將他送至醫院，並從1個袋子中找到了3根手指，而在另個袋子中發現刀。目前警方正在進行進一步的調查。

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