捲九州博弈案！前TVBS記者告檢察官　控違法搜索「扣留手機」

▲史鎮康（左）上週前往法院出庭應訊。（ETtoday資料照／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉嫌當起博弈集團內鬼，涉嫌貪污遭起訴，前TVBS記者史鎮康被列為被告，並於今年8月以500萬元交保，案經檢方起訴洗錢、博弈、組織等罪嫌，上週他出庭時全盤否認相關罪名，今天（10日）更透過律師表示，要提告負責偵辦此案的檢察官。

史鎮康透過律師指出，檢察官疑在未向法院聲請本案搜索票的情況下，擅自扣留他的手機、進行數位鑑識，違反《刑事訴訟法》第128條之一所規定的法官保留原則，還向法院聲請核發監聽票，更在沒有證據的情形之下將他聲請羈押，嚴重侵害他憲法保障的人身自由、秘密通訊自由，於6日至台中地院對張姓檢察官提告濫權追訴罪。

史鎮康強調，他與本案另一名被檢方指稱是九州集團總裁的陳政谷是多年好友，他與陳之間沒有生意上的往來，彼此也無上下屬關係，更非陳的員工。互相稱謂為「老闆」，只是社會上一種禮貌性的稱呼。

台中地檢署偵辦九州集團案，認為史鎮康是成固公司負責人，直接聽命於陳政谷，也是THA、KU等博奕網站在台灣、大陸、越南等地的經銷商，他可直接登入博弈網站後台，以管理員身份管理相關賭金報表等事務，也曾向九州幹部「華盛頓（代號）」取款以發放工資，並替九州轉移不法所得。

檢方今年5月間依博弈、洗錢及組織等罪，將史聲押獲准，檢方偵結全案8月移審法院後，史獲500萬元交保。

本月4日史鎮康到台中地院開庭，否認檢方指控的罪行，史的律師在庭中表示，不能接受檢方在偵辦過程中，以前案的偵辦內容，未經合法程序扣押史的手機，甚至直接進行解密，並強調相關的證人供詞沒有證據能力。

公訴檢察官當時表示，史的手機是員警持法院核發的搜索票進行扣押，程序完全合法，後經高雄市刑大科偵隊進行分析，沒有造假可能，取證過程合法。