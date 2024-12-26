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明變天「全台有雨」先濕後乾　周日冷翻低溫破10度

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明日強烈大陸冷氣團南下，加上南方雲系移入，全台各地都有降雨機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明日強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐日下降，加上南方雲系移入，全台各地都有降雨機會，周六整天各地明顯偏冷，最低溫落在周日清晨，中部以北低溫下探11至13度，由於輻射冷卻作用，局部地區可能出現10度以下低溫。

氣象署預報員官欣平說，這波冷氣團影響最明顯時間落在周末，未來天氣表現先濕冷後轉乾冷，今天開始北台灣已有降溫，中南部地區則沒有明顯變化，但明天冷氣團南下，各地白天明顯轉冷，中南部高溫僅約18度，相較今天23至25度，感受滿大落差，夜間清晨低溫約14至16度。

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▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，周末尤其周六一整天冷氣團影響明顯，各地偏冷，最低溫落在周日清晨，中部以北及東北部低溫下探11至13度，因環境轉乾，搭配輻射冷卻效應，沿海、空曠地區及近山區，可能出現10度以下低溫，感受上可能接近寒流的程度。

跨年、元旦天氣，官欣平說，下周一冷氣團減弱，氣溫略微回升，但下周二跨年夜另一波東北季風增強，跨年及元旦北台灣低溫約13至14度，不過預報時間仍久，強度是否會再增強還有不確定性，氣象署將持續觀察。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，官欣平指出，明天南方水氣北移，北部、東半部及中南部有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。周六水氣仍稍多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，中南部山區則有零星短暫雨。

她說，周日、下周一環境轉乾，各地為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。但下周二跨年夜因東北季風增強，基隆北海岸、大台北甚至花蓮北端都有雲量增多，局部降雨，越往北部越有飄雨現象，中南部雲量偏多。

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