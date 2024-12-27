整理168頁起訴書！翟神愣「沒了，證據就這樣」：正常不會判有罪

▲柯文哲交保。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案昨（26日）偵結，北檢依「4大罪」求刑柯28年6月，起訴書也隨之曝光。前台北市市政顧問「翟神」翟本喬就整理出懶人包，結果發現168頁的起訴書中，根本沒有柯文哲金流證據，「應曉薇部分都有金流證據，柯文哲部分沒有。」

翟本喬在臉書貼出起訴書整理懶人包：

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第一份（共168頁）：貪污、侵佔及背信案起訴書

pp3-16：人物背景

pp16-34：相關土地法規命令

pp34-82：柯文哲部分 - 京華城開發案歷程

p82：指控柯文哲收受現金1500萬元，記載於Excel檔（無金流）

pp82-85：柯文哲部分結論

pp85-100：應曉薇部分（p95應曉薇收賄金流及pp97-100洗錢金流）

pp100-104：貪污案總結

pp104-113：侵佔及背信案 - 背景

pp113-115：指控柯文哲於不得收受政治獻金期間仍收受（就算成立，最多只是罰款）

pp115-134：指控柯文哲夥同李氏兄妹侵佔捐款以及背信

pp134-137：侵佔及背信案總結

pp137-140：端木業務登載不實案

p140：開始講證據

pp140-150：花了10頁的篇幅證明隨身碟是柯P的 （傳陳佩琪蔡壁如都是為了這件事）

pp150-158：花了8頁的篇幅宣稱那張Excel是在講捐款（傳了一堆證人都是為了這件事。但所有其他列都說是「捐款」，那為什麼沈慶京那一列就變「賄款」？）

pp159-168：求刑

第二份（共8頁）：朱亞虎等緩起訴處分書 - 210萬政治獻金事

第三份（共13頁）：其他被告不起訴處分書

整理完之後他冒出OS，「沒了，證據就這樣」、「應曉薇部分都有金流證據，柯文哲部分沒有」，兩句各打了3次，感覺得出來相當傻眼。他也在留言處初步分析案情，首先是貪污罪部分，根本沒看到有金流、沒有證據、更沒有動機。再來是侵佔及背信罪部分 ，他不解「錢本來就是要給他的，哪有不法？」直呼「正常的法官，都不會判有罪。」

翟本喬之後更發文，看到在接押庭上，北檢面對法官質疑強調「各位可不相信檢察官，但證據就放在眼前」，他不禁傻眼，「這是什麼大笑話？？？自己先承認不可信？證據不就是你這不可信的檢察官編輯出來的嗎？」

★★★ 任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。