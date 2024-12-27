柯文哲受訪哽咽狂清喉嚨　陳佩琪緊盯嬌笑黏TT

圖文／鏡週刊

前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城等案，在歷經114天羈押獲交保，今（27日）下午1時30分左右回到家中，並接受媒體訪問。柯文哲妻子陳佩琪一直陪伴在旁，而且緊緊抱住柯文哲的手臂，更如小貓撒嬌一般，在柯文哲肩上磨蹭，不捨老公的遭遇。

柯文哲受訪時強調：「我還是相信我自己不是那種什麼圖利啦、貪污啦、會違法的人。」他還稱要感謝上蒼，「給我這個機會，可以反省一下自己的人生」。最後柯文哲說，至少沒有因為這個事件，讓內心充滿仇恨，「我還是相信用正面力量，才能讓台灣社會變得更好」。

▲陳佩琪緊緊抱住柯文哲的手臂，更如小貓撒嬌一般，在柯文哲肩上磨蹭。

▲陳佩琪時而望向柯文哲，露出微笑。（圖／翻自民眾黨直播畫面）

柯文哲在受訪期間，不斷哽咽、狂清喉嚨，鼻子也一度紅紅的。在這期間，陳佩琪陪伴在側，而且緊緊抱住柯文哲的手臂，時而望向柯文哲，露出微笑；時而如小貓咪般，依偎在柯文哲的肩上撒嬌，黏TT地對柯文哲「抱緊處理」。

柯文哲語畢，直接轉頭步入住家大門，並做「過火爐」去霉運儀式。至於柯文哲的下一步，他本人暫時沒有多說，但台北地檢署表示，收到裁定書後，將依法提出抗告。



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