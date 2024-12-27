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婦才遭小火車撞斷腿！阿里山林鐵又傳3旅客闖入　警取締最重罰5萬

▲▼3名遊客走在阿里山林鐵軌道上，當場遭警方取締，函送裁罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲3名遊客走在阿里山林鐵軌道上，當場遭警方取締，函送裁罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

阿里山林鐵軌道區14日才傳出一名55歲劉姓女遊客闖入，遭到小火車撞上、腿部因此骨折。觀光署調查後，對劉女最重開罰5萬元、帶團的夢想國際旅行社導遊則挨罰1.5萬。未料今(27日)農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處與竹崎警方執行勤務時，赫然發現3名遊客違規行走在鐵道上，立即依法取締、函送裁罰，每人最重可罰5萬元。

劉姓女遊客14日在導遊的帶領下前往阿里山林鐵遊覽，在25公里330公尺處忘我拍照，未注意到後方有小火車駛來且不斷鳴笛示警，當場遭到撞擊、轉了半圈後倒地，幸沒有生命危險，僅左腳骨折。但受到事故影響，列車誤點約1小時，影響62位旅客，離譜影片曝光後引發撻伐，觀光署也依法開罰劉女最重5萬元、帶團導遊1.5萬元。

未料事隔不到半個月，今(27日)林鐵及文資處會同警方前往樟腦寮車站至獨立山車站區段執行取締工作時，當場發現3名遊客違規行走在鐵道上，立即依據鐵路法第57條第2項規定取締，可開罰1萬至5萬元，且為一人一罰，後續將函送交通部裁罰。

林鐵及文資處呼籲，請民眾切勿行走軌道，以免觸法，以維護行車與自身安全。阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，但林鐵及文資處提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道勿走勿留勿進入，林鐵及文資處未來將加裝攝影機，民眾勿抱持僥倖心態，不僅危險又造成荷包失血。

▲▼3名遊客走在阿里山林鐵軌道上，當場遭警方取締，函送裁罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼3名遊客走在阿里山林鐵軌道上，當場遭警方取締，函送裁罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

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