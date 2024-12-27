京華城下一步該怎麼辦？　郝龍斌籲：20％不法容積獎勵全部取消

▲台北市前市長郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

台北地方檢察署昨偵結京華城弊案，起訴民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等9人，台北地方法院今（27日）凌晨裁定柯文哲等等人交保。對此，台北前市長郝龍斌發聲表示，京華城容積達到840%，檢調已起訴，顯然不合法。市府必須超前部署。從他的角度看，京華城20%的容獎，明顯屬於不法利益，容獎應該全部取消。

針對柯文哲遭北檢起訴，郝龍斌表示，台北市政府的都發局局長公開承認，台北市都發局的公務員承受了極大的壓力，甚至在發言時哽咽，讓他有很深的感觸。台北市的公務員素質非常高，而都發局的公務員素質尤其突出。許多都發局同仁在升至科長階級後，往往被外界企業或財團挖角。那些願意留在都發局服務的人，許多都是懷抱使命感，真心願意為公共事務奉獻。

郝龍斌指出，在京華城案中，因容積問題，有多位都發局官員被約談，更有些官員被起訴、被判刑，他認識其中一些人，他們都是非常優秀的公務員。作為市長和主管，最重要的是要支持同仁作他們的後盾，更重要的是尊重專業。當然，同仁也不應違背專業做不該做的事。如果當初柯文哲尊重專業，甚至支持那些少數不願為職位妥協而違背專業的都發局同仁，今天京華城弊案就不會發生。

郝龍斌說明，京華城容積達到840%，檢調已起訴，顯然不合法。市府必須超前部署，儘快處理，並透過市政府與業者協商，避免京華城成為爛尾樓，對環境造成衝擊。從他的角度看，京華城20%的容獎，明顯屬於不法利益，容獎應該全部取消。

另外，郝龍斌也說，30%的容積轉移，其保守估計利益應在180億元以上。而當初威京僅以44億元購得，這部分也應該做適當處理。因為容積屬於公共財產，是全體市民的公共利益和資產，不能以44億元的代價進行30%的容積轉移，這無疑損害了台北市民及市政府的權益。除了這兩項案件外，包括果菜市場案、士北科技園區案等，也應提前部署，制定完善的處理計劃。