　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

京華城下一步該怎麼辦？　郝龍斌籲：20％不法容積獎勵全部取消

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市前市長郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台北地方檢察署昨偵結京華城弊案，起訴民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等9人，台北地方法院今（27日）凌晨裁定柯文哲等等人交保。對此，台北前市長郝龍斌發聲表示，京華城容積達到840%，檢調已起訴，顯然不合法。市府必須超前部署。從他的角度看，京華城20%的容獎，明顯屬於不法利益，容獎應該全部取消。

針對柯文哲遭北檢起訴，郝龍斌表示，台北市政府的都發局局長公開承認，台北市都發局的公務員承受了極大的壓力，甚至在發言時哽咽，讓他有很深的感觸。台北市的公務員素質非常高，而都發局的公務員素質尤其突出。許多都發局同仁在升至科長階級後，往往被外界企業或財團挖角。那些願意留在都發局服務的人，許多都是懷抱使命感，真心願意為公共事務奉獻。

郝龍斌指出，在京華城案中，因容積問題，有多位都發局官員被約談，更有些官員被起訴、被判刑，他認識其中一些人，他們都是非常優秀的公務員。作為市長和主管，最重要的是要支持同仁作他們的後盾，更重要的是尊重專業。當然，同仁也不應違背專業做不該做的事。如果當初柯文哲尊重專業，甚至支持那些少數不願為職位妥協而違背專業的都發局同仁，今天京華城弊案就不會發生。

郝龍斌說明，京華城容積達到840%，檢調已起訴，顯然不合法。市府必須超前部署，儘快處理，並透過市政府與業者協商，避免京華城成為爛尾樓，對環境造成衝擊。從他的角度看，京華城20%的容獎，明顯屬於不法利益，容獎應該全部取消。

另外，郝龍斌也說，30%的容積轉移，其保守估計利益應在180億元以上。而當初威京僅以44億元購得，這部分也應該做適當處理。因為容積屬於公共財產，是全體市民的公共利益和資產，不能以44億元的代價進行30%的容積轉移，這無疑損害了台北市民及市政府的權益。除了這兩項案件外，包括果菜市場案、士北科技園區案等，也應提前部署，制定完善的處理計劃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
歐弟跟胡瓜借5百萬買7千萬樓　現有5棟豪宅增值破5億
柯文哲用上諭命名！　醫曝光「2011年信件」
柯文哲等5人交保條件曝光！
快訊／陳菊住院中！　高醫稍晚說明病況
快訊／沈慶京獲釋後直奔台大醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡壁如堅辭市政顧問　盧秀燕：她對民眾黨有不可救藥的感情

遭抹黑「當小三介入婚姻」　翁曉玲不忍開告了！

快訊／高醫證實陳菊住院！　稍晚說明病況：盼給病人休養空間

柯美蘭號召「小草捐款當保金」惹議　黃揚明：白營就是有群無知信徒

國土計畫法擬明年上路　國民黨團主張暫緩實行

快訊／陳菊身體健康亮紅燈　在高醫接受治療照護中

柯文哲交保後首發文！陪家人、盡孝道　「一言難盡待真相還原」

京華城下一步該怎麼辦？　郝龍斌籲：20％不法容積獎勵全部取消

周榆修稱柯文哲「眾望」像「新境界」　林右昌批混淆視聽：完全不同

關押114天後返家　柯文哲哽咽：沒因這件事讓內心充滿仇恨

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

蔡壁如堅辭市政顧問　盧秀燕：她對民眾黨有不可救藥的感情

遭抹黑「當小三介入婚姻」　翁曉玲不忍開告了！

快訊／高醫證實陳菊住院！　稍晚說明病況：盼給病人休養空間

柯美蘭號召「小草捐款當保金」惹議　黃揚明：白營就是有群無知信徒

國土計畫法擬明年上路　國民黨團主張暫緩實行

快訊／陳菊身體健康亮紅燈　在高醫接受治療照護中

柯文哲交保後首發文！陪家人、盡孝道　「一言難盡待真相還原」

京華城下一步該怎麼辦？　郝龍斌籲：20％不法容積獎勵全部取消

周榆修稱柯文哲「眾望」像「新境界」　林右昌批混淆視聽：完全不同

關押114天後返家　柯文哲哽咽：沒因這件事讓內心充滿仇恨

公路客運6871明年元旦停駛　台灣好行新增路線延續服務

Honda與Nissan將合作「大股東雷諾回應了」！為最佳利益考慮所有選擇

YTR陳妮絲生了！　甜曬一家三口合照：寶貝登入地球了

蔡壁如堅辭市政顧問　盧秀燕：她對民眾黨有不可救藥的感情

台中男嬰曾氣切突呼吸困難　家人急求救！警車笛開道10分鐘到院

巨大董事長杜綉珍宣布退休　劉湧昌接任董座、劉素娟升任執行長

Google搜教召！他細看驚覺「被釣魚了」　網喊：都市傳說成真

《夜市王》「一飯一湯」 再爆爭議　曾志偉原地鞠躬道歉

世紀「無人機題材」漲勢兇猛！　遭強制公布11月每股賺3.77元

台南藍軍力挺財稅法...基進黨議員踢館　李宗霖被硬推出場

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

即／柯文哲接押庭最新情況曝　審判長提醒黃國昌別靠近

即／黃國昌看柯含淚：關4月反應變慢

感謝上蒼給機會反省　柯文哲哭了：相信自己不是圖利貪污違法的人

民眾黨急籌3000萬元讓柯文哲獲自由　黃國昌：主席家中沒足夠的錢

藍白推65歲以上免健保費醫界炸鍋　時力批亂灑錢：大幅增加青年負擔

柯文哲交保後首發文！陪家人、盡孝道　「一言難盡待真相還原」

即／柯文哲接押庭0:18結束　黃國昌說明

張啓楷高喊：主席今天有機會出來

柯文哲今上午有望返家！　陳佩琪擬下樓接、家人準備火爐去霉運

李艷秋評柯案：被定罪的還有司法不公

證實被柯文哲罵是年羹堯　蔡壁如：還不錯

關押114天後返家　柯文哲哽咽：內心沒有充滿仇恨

快訊／陳菊身體健康亮紅燈　在高醫接受治療照護中

LIVE／柯文哲3000萬交保要回家了！隔114天獲自由　民眾黨急籌保釋金

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

民眾黨黨主席柯文哲因京華城、政治獻金兩大案於(26日)遭北檢起訴，求刑28年6月。台北地院合議庭26日晚間召開接押庭，於凌晨3時許裁定柯文哲3000萬交保。今(27日)家屬籌足金額辦保後，柯文哲時隔114天、在裁定交保10小時後，終於獲釋、首度現身，走出北院時面帶微笑。民眾黨黨工一早也抵達北院，現場呼喊「阿北」，迎接柯文哲回家。

即／沈慶京4千萬交保！搶在柯文哲前獲釋　揮手向媒體致意

即／沈慶京4千萬交保！搶在柯文哲前獲釋　揮手向媒體致意

210萬是賄賂柯文哲？郭正亮揪2問題

210萬是賄賂柯文哲？郭正亮揪2問題

1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」

1500萬時地不明！他卻點出柯文哲「1變化」

「法官認柯文哲罪嫌大但無羈押必要」　律師：檢方可抗告或另案押

「法官認柯文哲罪嫌大但無羈押必要」　律師：檢方可抗告或另案押

關鍵字：

京華城郝龍斌容積獎勵

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

柯文哲5人均獲交保　理由出爐

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面