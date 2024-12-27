「210萬、1500萬」都是賄賂柯文哲？郭正亮揪2問題：第一次聽到

▲柯文哲參加京華廣場動土典禮。（圖／台北市政府）

記者曾筠淇／綜合報導

根據台北地檢署新聞稿，檢方針對柯文哲、沈慶京等行收賄部分簡要說明，並分為210萬元賄賂、1500萬元賄賂兩部分。前立委郭正亮對此直呼「我的天啊！」首先這210萬元是給民眾黨，怎麼可以認定是捐給柯文哲本人？其次是Excel並非法定金融帳戶，他翻了起訴書，實在沒看到金流帳戶、現金，「你就認為他收到？」

郭正亮在《亮話天下》中表示，選舉是在2022年，北檢說2020年3月10日時，威京集團透過7個人頭各捐款30萬元，總計210萬元，作為政治獻金捐給民眾黨，後續又推論，威京集團的這筆錢，就是柯文哲的前金。但郭正亮強調，「捐給民眾黨喔！不是捐給柯文哲」，而且「前金」部分是怎麼推論的？「你以為大家沒有從政過是不是？」

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郭正亮說，很多公司其實都會表達善意，捐錢給政黨，「這種事情你確定民進黨跟國民黨都沒有嗎？捐給政黨表達善意，希望未來能幫幫我，你北檢怎麼可以認定這210萬就是捐給柯文哲本人呢？」這樣就違背職務？這樣就收賄？怎麼可以這樣推論？捐給個人可以隨便花，但捐給政黨是要報帳的。

▲郭正亮。（圖／ETtoday資料照）

接著郭正亮提到2022年10月18日的京華廣場動土典禮，這天和2020年3月10日隔了2年7個月。檢方查到沈慶京透過祕書，從他的帳戶領了1600萬元的現金，而柯文哲出席了動土典禮，然後柯文哲就在10月19日至11月1日之間的「某個時間、地點」收受賄金。

這部分也讓郭正亮直呼，「我的天啊！有這種調查？」調查別人收賄，但時間不確定，「我不知道哪一天，我也不知道在哪裡給的，反正就給了1500萬元的錢，親自收沈慶京1500萬的現金。請問證據在哪裡啊？證據在哪裡？你說是柯文哲親自去拿的喔？」

郭正亮說，檢方唯一的證據是「柯文哲把它寫在Excel」，寫2022年11月1日、小沈、1500。郭正亮直言，Excel上有10筆類似數字，「北檢推論是怎樣你知道嗎？他說他去查另外9筆發現都是真的，所以呢，這一筆一定是真的。你有看過這樣判斷的嗎？」

郭正亮也強調，Excel不是現金、不是金流、不是法定的金融帳戶，「金流視同證據啊，因為是銀行作證，Excel可以作為絕對證物？我還第一次聽到。」他透露自己翻了190頁的起訴書，檢方說柯文哲拿到1500萬元，但他看了老半天，還真的沒看到柯文哲的金流帳戶，就只是Excel寫了這一行字，「你就認為他收到？你可以這樣判？我坦白說這考驗台北地院」，北檢這樣的推論，就看北院接不接受了。

．未經判決確定，應視為無罪