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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

感謝上蒼給機會反省　柯文哲哭了：相信自己不是圖利貪污違法的人

記者陳家祥／台北報導

北檢昨（26日）針對京華城與政治獻金案，正式起訴民眾黨主席柯文哲，求刑28年6個月，但隨後進行的接押庭，北院裁定柯3000萬元交保。柯文哲27日下午返回位於信義路的住所，一開口，他就哽咽表示，感謝上蒼給他機會反省人生，「我還是相信我自己不是那種圖利貪污違法的人」。

在柯文哲下午返抵家門前，黨內幕僚也與柯家人一起先擺出火爐，讓柯文哲跨過去霉運。隨後便轉身向現場媒體發表談話，此時妻子陳佩琪也在黨公職的引導下，悄悄出現站在柯文哲的身旁。

柯文哲說，這段時間有很多人加油打氣、安慰，因為在裡面最沮喪的時候，還是有人看到我會偷偷喊阿北加油，「謝謝有這麼多人給我支持鼓勵，才能在最沮喪的時候撐過難關」。

柯文哲說，感謝上蒼給他機會反省人生，「我還是相信我自己不是那種圖利貪污違法的人」，但是遇到這種風風雨雨，表示人生還是有地方要檢討、要改進。

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲談話全文如下：

要謝謝這段時間有很多人加油...，加油打氣、安慰，甚至幫忙。因為我在裡面在最沮喪的時候，還是有人看到我會偷偷喊阿北加油，他也不能發什麼聲音，只能偷偷比一個手勢加油，謝謝有這麼多人給我支持鼓勵，才能夠在最沮喪的時候撐過難關。

人活在世界上不可能每一天都是順利的，有時候還是會遇到困境，要感謝上蒼給我這機會反省一下人生，我還是相信我自己不是那種圖利、貪污、違法的人。但是遇到這種風風雨雨，表示人生還是有地方要檢討、要再去改進。

另外是這樣，我是很喜歡讀書的人，已經很久、很久沒有機會可以讀這麼多書，其實監獄裡面燈光很暗，有時候一天讀十幾個鐘頭讀到會眼睛痛。

最後還是要感謝很多人，雖然我也不曉得他們的名字，有時候被提訊出來，很晚才把我送回土城看守所，在那種下雨的晚上，竟然路邊還有人舉牌在聲援我，所以非常謝謝他們，但我是不知道他們的名字，但因為這些人，我們才能用這種正面力量看待，非常謝謝。

至少我沒有因為這件事讓內心充滿仇恨，我還是相信用正面的力量才能讓台灣社會變得更好，所以我們相信用正面的力量讓台灣社會變得更好，就大家繼續努力謝謝。

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